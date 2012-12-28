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Происшествия
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46 минут назад
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Бывшего замначальника елецкой полиции оштрафовали на два миллиона рублей за взятки
И лишили звания подполковника.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, во время проверки стройки у пяти мигрантов не оказалось патентов на работу в Липецкой области. Работодатель иностранцев объяснил, что не успел оформить рабочих. И он и мигранты были оштрафованы на 2000 рублей каждый.
А через несколько дней бывший заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по городу Ельцу со своим коллегой (в отношении него дело выделено в отдельное производство) решили за своё бездействие систематически получать деньги от работодателей мигрантов. Обвиняемый назначил таксу — по 10 000 рублей ежемесячно, из расчета по 2000 рублей за каждого из пяти привлечённых на стройку иностранцев, и успел получить 30 000 рублей.
В суде экс-полицейский согласился с предъявленным обвинением. Его признали виновным и по пункту «а» части пятой статьи 290 УК РФ назначили штраф в 3 000 000 рублей с лишением на четыре года права занимать должности в правоохранительных органах, и лишением специального звания «подполковник полиции». Но с учетом срока задержания, времени содержания под стражей и нахождения под домашним арестом сумма штрафа снижена до 2 000 000 рублей. Также суд конфисковал у экс-подполковника в пользу государства 30 000 рублей взятки .
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