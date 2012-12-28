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46 минут назад
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Бывшего замначальника елецкой полиции оштрафовали на два миллиона рублей за взятки

И лишили звания подполковника.

Елецкий городской суд вынес приговор 50-летнему бывшему  заместителю начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по городу Ельцу: за взятки он покрывал незаконно работавших на стройке мигрантов. Преступление было выявлено Следственным комитетом и ФСБ.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, во время проверки стройки у пяти мигрантов не оказалось патентов на работу в Липецкой области. Работодатель иностранцев объяснил, что не успел оформить рабочих. И он и мигранты были оштрафованы на 2000 рублей каждый.

А через несколько дней бывший заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по городу Ельцу со своим коллегой (в отношении него дело выделено в отдельное производство) решили за своё бездействие систематически получать деньги от работодателей мигрантов. Обвиняемый назначил таксу — по 10 000 рублей ежемесячно, из расчета по 2000 рублей за каждого из пяти привлечённых на стройку иностранцев, и успел получить 30 000 рублей.

В суде экс-полицейский согласился с предъявленным обвинением. Его признали виновным и по пункту «а» части пятой статьи 290 УК РФ назначили штраф в 3 000 000 рублей с лишением на четыре года права занимать должности в правоохранительных органах, и лишением специального звания «подполковник полиции». Но с учетом срока задержания, времени содержания под стражей и нахождения под домашним арестом сумма штрафа снижена до 2 000 000 рублей. Также суд конфисковал у экс-подполковника в пользу государства 30 000 рублей взятки .

коррупция
взятка
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Комментарии (3)

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Дед
11 минут назад
Подумаешь там, это всего лишь взятка, это же он не масло сливочное украл.
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ЛТЗ
17 минут назад
А, что за взятки перестали сажать в тюрьму? Хорошие новости!
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Местный
29 минут назад
А почему не пишут имена и фамилии наших героев?
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