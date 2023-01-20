Происшествия

46 минут назад

В Ельце по подозрению во взятке арестован заместитель начальника полиции

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#взятка #полиция
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В Ельце по подозрению во взятке арестован заместитель начальника полиции

Полицейского подозревают, что он трижды получил от юридического лица взятку.

Елецкий городской суд арестовал на два месяца 48-летнего заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) ОМВД России по городу Ельцу, подозреваемого в получении взятки в значительном размере.

«По версии следствия, в период с 28 июня по 14 сентября прошлого года подозреваемый, действуя с единым умыслом в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными должностными лицами из числа сотрудников полиции, трижды получил от юридического лица взятку, а всего на общую сумму 30 тысяч рублей», - отмечает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 5 статьи 290 УК РФ. Максимальная санкция этой статьи - лишение свободы на срок до двенадцати лет.

«В настоящее время сотрудник отстранён от исполнения служебных обязанностей, в случае подтверждения вины он будет привлечён к ответственности в установленном законом порядке», - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. 
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#взятка #полиция
4

Комментарии (1)

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Эх

28 минут назад
30 тыс.... Смех.... Думаю хотели от него просто избавиться....
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