В Ельце по подозрению во взятке арестован заместитель начальника полиции

Полицейского подозревают, что он трижды получил от юридического лица взятку.

Елецкий городской суд арестовал на два месяца 48-летнего заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) ОМВД России по городу Ельцу, подозреваемого в получении взятки в значительном размере.



«По версии следствия, в период с 28 июня по 14 сентября прошлого года подозреваемый, действуя с единым умыслом в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными должностными лицами из числа сотрудников полиции, трижды получил от юридического лица взятку, а всего на общую сумму 30 тысяч рублей», - отмечает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.



Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 5 статьи 290 УК РФ. Максимальная санкция этой статьи - лишение свободы на срок до двенадцати лет.



«В настоящее время сотрудник отстранён от исполнения служебных обязанностей, в случае подтверждения вины он будет привлечён к ответственности в установленном законом порядке», - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

