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Диана Сикстус из Лебедяни выиграла первенство мира по боксу
Спорт
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Спорт
188
49 минут назад

Диана Сикстус из Лебедяни выиграла первенство мира по боксу

В финале наша землячка взяла реванш у француженки и стала самой титулованной действующей представительницей липецкого бокса.

Только что в черногорской Будве свершилось историческое событие для всего липецкого спорта. Диана Сикстус из Лебедяни выиграла финальный бой первенства мира по боксу среди девушек до 18 лет и взяла «золото» в весовой категории до 54 кг.  Ранее никто из наших представительниц «прекрасной половины» не добивался таких успехов.

Соперницей в финале стала Малоу Терези из Франции, ожидания от боя были тревожными, ведь девушки уже встречались друг с другом весной этого года здесь же в Будве на турнире «Жемчужина Адриатики» и тогда победу праздновала темнокожая француженка.

Но уже в начале боя было видно, что Диана и её тренерский штаб, в который входит и родной отец Роман Сикстус, досконально разобрали прошлый бой. Россиянка не бросалась вперёд, а заняла выжидательную тактику, используя преимущества более высокого роста: стоило Терези попытаться сократить дистанцию, в ответ мощно «выстреливали» руки Дианы, зафиксировав несколько удачных попаданий. Уже в первом раунде четверо из пяти судей отдавали промежуточное преимущество Сикстус. В дальнейшем бой прошёл в похожем ключе: француженка, рисковала, наша девушка отвечала успешными контратаками.

В итоге раздельным решением судей победила Сикстус – 4:1. Предпочтение её противнице отдал только судья из Коста-Рики, за Диану проголосовали арбитры из Таджикистана, Туниса, Анголы и Хорватии, причем двое последних присудили нашей землячке победы в каждом из трёх раундов.

Представителям липецкого бокса теперь следует привыкать, что само титулованной действующей спортсменкой Липецкой области в их виде спорта является 17-летняя уроженка Лебедяни.

В прошлом году Сикстус выступала в первенстве мира в младшей категории – до 16 лет и взяла «бронзу». Теперь же она сделала два уверенных шага вперёд.

Всего в Будве наша девушка выиграла четыре боя. Ранее она победила представительниц Казахстана и Узбекистана, в полуфинале одержала трудную победу над девушкой из Венесуэлы.
Бокс
Диана Сикстус
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