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Спорт
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49 минут назад
Диана Сикстус из Лебедяни выиграла первенство мира по боксу
В финале наша землячка взяла реванш у француженки и стала самой титулованной действующей представительницей липецкого бокса.
Соперницей в финале стала Малоу Терези из Франции, ожидания от боя были тревожными, ведь девушки уже встречались друг с другом весной этого года здесь же в Будве на турнире «Жемчужина Адриатики» и тогда победу праздновала темнокожая француженка.
Но уже в начале боя было видно, что Диана и её тренерский штаб, в который входит и родной отец Роман Сикстус, досконально разобрали прошлый бой. Россиянка не бросалась вперёд, а заняла выжидательную тактику, используя преимущества более высокого роста: стоило Терези попытаться сократить дистанцию, в ответ мощно «выстреливали» руки Дианы, зафиксировав несколько удачных попаданий. Уже в первом раунде четверо из пяти судей отдавали промежуточное преимущество Сикстус. В дальнейшем бой прошёл в похожем ключе: француженка, рисковала, наша девушка отвечала успешными контратаками.
В итоге раздельным решением судей победила Сикстус – 4:1. Предпочтение её противнице отдал только судья из Коста-Рики, за Диану проголосовали арбитры из Таджикистана, Туниса, Анголы и Хорватии, причем двое последних присудили нашей землячке победы в каждом из трёх раундов.
Представителям липецкого бокса теперь следует привыкать, что само титулованной действующей спортсменкой Липецкой области в их виде спорта является 17-летняя уроженка Лебедяни.
В прошлом году Сикстус выступала в первенстве мира в младшей категории – до 16 лет и взяла «бронзу». Теперь же она сделала два уверенных шага вперёд.
Всего в Будве наша девушка выиграла четыре боя. Ранее она победила представительниц Казахстана и Узбекистана, в полуфинале одержала трудную победу над девушкой из Венесуэлы.
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