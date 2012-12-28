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Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал проверить информацию о нелегальном хостеле в Липецке
Происшествия
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49 минут назад
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Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал проверить информацию о нелегальном хостеле в Липецке
Ранее информация о хостеле, в котором, якобы, живут мигранты и вахтовики, появилась в соцсетях
«К главе СК России А.И. Бастрыкину в его приёмную «ВКонтакте» обратилась жительница Липецкой области. Она сообщила, что собственник одного из помещений многоквартирного дома в городе Липецке незаконно организовал хостел, в котором размещается большое количество мигрантов. Иностранные граждане нарушают общественный порядок и ведут асоциальный образ жизни. Многочисленные обращения результатов не принесли.
В региональном следственном управлении по поступившему обращению начата процессуальная проверка», — сообщили в региональном СУСКе.
Ранее в социальных сетях появилось видеообращение жителей улицы Гришина о, якобы, нелегальном хостеле, в котором размещаются мигранты и вахтовики, которые ведут себя часто асоциально, беспокоят местных жителей.
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