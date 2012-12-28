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630
49 минут назад
5

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал проверить информацию о нелегальном хостеле в Липецке

Ранее информация о хостеле, в котором, якобы, живут мигранты и вахтовики, появилась в соцсетях

Как сообщили сегодня в СУ СК РФ по Липецкой области, председатель СК России поручил доложить о результатах проверки по обращению о возможном нарушении миграционного законодательства в Липецке.

«К главе СК России А.И. Бастрыкину в его приёмную «ВКонтакте» обратилась жительница Липецкой области. Она сообщила, что собственник одного из помещений многоквартирного дома в городе Липецке незаконно организовал хостел, в котором размещается большое количество мигрантов. Иностранные граждане нарушают общественный порядок и ведут асоциальный образ жизни. Многочисленные обращения результатов не принесли.

В региональном следственном управлении по поступившему обращению начата процессуальная проверка», — сообщили в региональном СУСКе.

Ранее в социальных сетях появилось видеообращение жителей улицы Гришина о, якобы, нелегальном хостеле, в котором размещаются мигранты и вахтовики, которые ведут себя часто асоциально, беспокоят местных жителей.
нелегальная миграция
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Ясно уже
15 минут назад
Для от влечения, народа от экономических трудностей и переключения на мигрантов Как во всех кап странах
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Студент
29 минут назад
Двери подпереть и устроить чистку. Сначала в хостеле, а потом в местном отделении полиции. Крышевали явно сами же.
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Сегодня
42 минуты назад
Был на Ц.Р.в Липецке.Сколько же их сюда заслали.Ходят толпами.
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Animal planet.
12 минут назад
Это ты ещё на Блошином рынке не был,там мигрантов ходит больше чем продавцов. Раньше полиция проверяла у них документы,а сейчас нет.
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Зато
1 минуту назад
Это ты ещё на Блошином рынке не был,там мигрантов ходит больше чем продавцов. Раньше полиция проверяла у них документы,а сейчас нет. Как в Париже
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