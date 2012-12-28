Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал проверить информацию о нелегальном хостеле в Липецке

Ранее информация о хостеле, в котором, якобы, живут мигранты и вахтовики, появилась в соцсетях

Как сообщили сегодня в СУ СК РФ по Липецкой области, председатель СК России поручил доложить о результатах проверки по обращению о возможном нарушении миграционного законодательства в Липецке.«К главе СК России А.И. Бастрыкину в его приёмную «ВКонтакте» обратилась жительница Липецкой области. Она сообщила, что собственник одного из помещений многоквартирного дома в городе Липецке незаконно организовал хостел, в котором размещается большое количество мигрантов. Иностранные граждане нарушают общественный порядок и ведут асоциальный образ жизни. Многочисленные обращения результатов не принесли.В региональном следственном управлении по поступившему обращению начата процессуальная проверка», — сообщили в региональном СУСКе.Ранее в социальных сетях появилось видеообращение жителей улицы Гришина о, якобы, нелегальном хостеле, в котором размещаются мигранты и вахтовики, которые ведут себя часто асоциально, беспокоят местных жителей.