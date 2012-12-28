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Спорт
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вчера, 22:06
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Диана Сикстус из Лебедяни в финале первенства мира по боксу
После гонга соперники из Венесуэлы принялись праздновать победу, но - рано радовались.
Темнокожая латиноамериканка провела бой в очень агрессивной манере, постоянно шла вперёд, пытаясь прижать нашу девушку к канатам. Сикстус была чуть выше своей противницы и временами неплохо это использовала, нанося точные контратакующие удары. В первом раунде все пятеро судей отдали преимущество Диане, но с минимальным перевесом – 10:9.
А вот во втором раунде Сикстус пришлось пережить трудные мгновения. Орта-Асеведо однажды поймала нашу девушку в углу ринга и нанесла несколько точных увесистых ударов. По итогам второго раунда судьи были уже на стороне спортсменки из Венесуэлы, за исключением арбитра из Марокко, который вновь отдал предпочтение Сикстус – 10:9. В итоге перед решающим третьим раундом микроскопическое преимущество было на стороне лебедянки.
В третьем раунде пошёл открытый бокс с обеих сторон, обе соперницы нанесли по несколько точных ударов. Когда гонг завершил о прекращении боя, то тренеры темнокожей спортсменки радостно вскочили со своих мест и начали праздновать победу, однако это не более, чем психологическая уловка с целью давления на судей.
Судейские голоса разделились почти поровну. Даже марокканский судья в третьем раунде склонился в пользу американки. Однако по итогам всех трёх раундов нашей девушке отдали предпочтение арбитры из Марокко, Сербии и Иордании. За соперницу – представители Мексики и Зимбабве. Итог – 3:2 и Сикстус в финале.
Судейские голоса
Это уже третья победа Дианы на соревнованиях в Черногории, ранее она прошла соперниц из Казахстана и Узбекистана.
Как бы не завершился предстоящий бой за «золото», Диана уже улучшила свое прошлогоднее достижение. В 2023 году на первенстве мира среди девушек 15-16 лет она заработала «бронзу».
Фото организаторов соревнований
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