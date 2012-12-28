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вчера, 22:06
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Диана Сикстус из Лебедяни в финале первенства мира по боксу

После гонга соперники из Венесуэлы принялись праздновать победу, но - рано радовались.

Только что в черногорской Будве завершился полуфинальный бой первенства мира по боксу среди девушек 17-18 лет.  Диана Сикстус из Лебедяни с минимальным преимуществом победила соперницу из Венесуэлы Хенезис Орта-Асеведо и гарантировала себе участие в главном бою турнира за «золото» в весовой категории до 54 кг.

Темнокожая латиноамериканка провела бой в очень агрессивной манере, постоянно шла вперёд, пытаясь прижать нашу девушку к канатам. Сикстус была чуть выше своей противницы и временами неплохо это использовала, нанося точные контратакующие удары. В первом раунде все пятеро судей отдали преимущество Диане, но с минимальным перевесом – 10:9.

А вот во втором раунде Сикстус пришлось пережить трудные мгновения. Орта-Асеведо однажды поймала нашу девушку в углу ринга и нанесла несколько точных увесистых ударов. По итогам второго раунда судьи были уже на стороне спортсменки из Венесуэлы, за исключением арбитра из Марокко, который вновь отдал предпочтение Сикстус – 10:9. В итоге перед решающим третьим раундом микроскопическое преимущество было на стороне лебедянки.

В третьем раунде пошёл открытый бокс с обеих сторон, обе соперницы нанесли по несколько точных ударов. Когда гонг завершил о прекращении боя, то тренеры темнокожей спортсменки радостно вскочили со своих мест и начали праздновать победу, однако это не более, чем психологическая уловка с целью давления на судей.

Судейские голоса разделились почти поровну. Даже марокканский судья в третьем раунде склонился в пользу американки. Однако по итогам всех трёх раундов нашей девушке отдали предпочтение арбитры из Марокко, Сербии и Иордании. За соперницу – представители Мексики и Зимбабве. Итог – 3:2 и Сикстус в финале.

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Судейские голоса

Это уже третья победа Дианы на соревнованиях в Черногории, ранее она прошла соперниц из Казахстана и Узбекистана.

Как бы не завершился предстоящий бой за «золото», Диана уже улучшила свое прошлогоднее достижение. В 2023 году на первенстве мира среди девушек 15-16 лет она заработала «бронзу».

Фото организаторов соревнований
Бокс
Диана Сикстус
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Комментарии (2)

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Шишкин лес
сегодня, 00:01
таки нет там все по правилом,а так жалко девушку,не её это
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кухонный боксер
вчера, 22:57
А в чем прикол , вот какие правила в боксе ? Там же надо так лягнуть товарища в дыню, чтобы тот желательно ласты отбросил секунд на 10. Там же мозг в кашу превращается от ударов постоянных ? Может просто дать им по полену и пусть дубасят друг дружку ? Так даже смешнее будет
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