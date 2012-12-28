Диана Сикстус из Лебедяни в финале первенства мира по боксу

После гонга соперники из Венесуэлы принялись праздновать победу, но - рано радовались.

Судейские голоса разделились почти поровну. Даже марокканский судья в третьем раунде склонился в пользу американки. Однако по итогам всех трёх раундов нашей девушке отдали предпочтение арбитры из Марокко, Сербии и Иордании. За соперницу – представители Мексики и Зимбабве. Итог – 3:2 и Сикстус в финале.











Судейские голоса











Фото организаторов соревнований



Только что в черногорской Будве завершился полуфинальный бой первенства мира по боксу среди девушек 17-18 лет. Диана Сикстус из Лебедяни с минимальным преимуществом победила соперницу из Венесуэлы Хенезис Орта-Асеведо и гарантировала себе участие в главном бою турнира за «золото» в весовой категории до 54 кг.Темнокожая латиноамериканка провела бой в очень агрессивной манере, постоянно шла вперёд, пытаясь прижать нашу девушку к канатам. Сикстус была чуть выше своей противницы и временами неплохо это использовала, нанося точные контратакующие удары. В первом раунде все пятеро судей отдали преимущество Диане, но с минимальным перевесом – 10:9.А вот во втором раунде Сикстус пришлось пережить трудные мгновения. Орта-Асеведо однажды поймала нашу девушку в углу ринга и нанесла несколько точных увесистых ударов. По итогам второго раунда судьи были уже на стороне спортсменки из Венесуэлы, за исключением арбитра из Марокко, который вновь отдал предпочтение Сикстус – 10:9. В итоге перед решающим третьим раундом микроскопическое преимущество было на стороне лебедянки.В третьем раунде пошёл открытый бокс с обеих сторон, обе соперницы нанесли по несколько точных ударов. Когда гонг завершил о прекращении боя, то тренеры темнокожей спортсменки радостно вскочили со своих мест и начали праздновать победу, однако это не более, чем психологическая уловка с целью давления на судей.