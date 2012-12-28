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вчера, 18:48
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Девушка из Лебедяни уже гарантировала себе медаль первенства мира по боксу

На счету Дианы две победы, завтра - полуфинал с соперницей из Венесуэлы.

Диана Сикстус из Лебедяни выиграла уже два боя в первенстве мира среди юниорок 16-17 лет в черногорской Будве.

В весе до 54 кг в первом поединке соперницей чемпионки России-2024 стала Аяжан Сыдык из Кахахстана. По окончании боя четверо судей отдали победу Сикстус, они представляли Францию, Сербию, Индию и Афганистан и лишь арбитр из Марокко проголосовал за казашку. Итог – победа Дины раздельным решением судей.

В следующей четвертьфинальной встрече Сикстус удалось удержать на расстоянии агрессивную Ферузу Шарипову из Узбекистана, вовремя «постреливая» ответными ударами. В результате все пятое судей отдали победу россиянке.

В итоге наша спортсменка вышла в полуфинал, где завтра, 31 октября, встретится с Женезис Орта-Асеведо из Венесуэлы. Впрочем, независимо от исхода боя, наша спортсменка уже гарантировала себе медаль. Осталось выяснить только – какого достоинства.

Диана живёт в Лебедяни, её тренирует родной отец Роман Сикстус. В прошлом году она взяла «бронзу» чемпионата мира в Ереване в более младшей возрастной группе – 15-16 лет.
Дина Сикстус
бокс
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Комментарии (10)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
вчера, 23:59
Кто нибудь скажет, зачем девочке бокс?
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Я конечно
вчера, 21:01
очень рад но какие стали девочки но вопреки всему гордость наша СПАСИБО А кто пишет тут они ни кто и звать их никак диванные эксперты МОЛОДЕЦ
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Пеньсия
вчера, 20:14
Диана молодец , ты наша звёздочка , мы гордимся тобой . Девчонки берите пример с Дианы .
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indesit
вчера, 19:57
Венесуэла - что за уровень такой? И кто признает эти титулы?
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Ответ
вчера, 20:08
Судьи из Франции.
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Интересующийся
вчера, 19:25
За четвёртое место тоже медаль дают, что ли?
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Гость из Краснодара
вчера, 20:52
Проигравшие в полуфинале получают бронзу.
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А че
вчера, 21:20
Проигравшие в полуфинале получают бронзу. Удобно.
Ответить
Антуан
вчера, 18:59
хочу жену такую
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Хаги ваги
вчера, 19:22
Женись и веди свою жену на бокс, через 5 лет будет тебе такая жена. А это девочка не совершеннолетняя.
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