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Спорт
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вчера, 18:48
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Девушка из Лебедяни уже гарантировала себе медаль первенства мира по боксу
На счету Дианы две победы, завтра - полуфинал с соперницей из Венесуэлы.
В весе до 54 кг в первом поединке соперницей чемпионки России-2024 стала Аяжан Сыдык из Кахахстана. По окончании боя четверо судей отдали победу Сикстус, они представляли Францию, Сербию, Индию и Афганистан и лишь арбитр из Марокко проголосовал за казашку. Итог – победа Дины раздельным решением судей.
В следующей четвертьфинальной встрече Сикстус удалось удержать на расстоянии агрессивную Ферузу Шарипову из Узбекистана, вовремя «постреливая» ответными ударами. В результате все пятое судей отдали победу россиянке.
В итоге наша спортсменка вышла в полуфинал, где завтра, 31 октября, встретится с Женезис Орта-Асеведо из Венесуэлы. Впрочем, независимо от исхода боя, наша спортсменка уже гарантировала себе медаль. Осталось выяснить только – какого достоинства.
Диана живёт в Лебедяни, её тренирует родной отец Роман Сикстус. В прошлом году она взяла «бронзу» чемпионата мира в Ереване в более младшей возрастной группе – 15-16 лет.
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