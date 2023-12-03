Спорт

сегодня, 10:19

Разбила нос сопернице – 16-летняя девушка из Лебедяни взяла «бронзу» в первенстве мира

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#Бокс #дина Сикстус
Разбила нос сопернице – 16-летняя девушка из Лебедяни взяла «бронзу» в первенстве мира

Растут наши девчата, теперь есть кому парней защищать.

Дина Сикстус из Лебедяни вновь принимает поздравления, на этот раз – с завоеванием «бронзовой» награды на первенстве мира по боксу среди юниоров и юниорок 15-16 лет в Ереване.

В весовой категории до 52 кг лебедянская «звёздочка» выиграла два боя. В первом их них она провела серию ударов в голову своей соперницы из Грузии Нино Бекаури, секунданты которой уже после первого раунда отказались от продолжения боя.

Затем Сикстус справилась с хозяйкой ринга Кристиной Торосян. Бой вынуждены были дважды прерывать, останавливая кровь из носа у армянской спортсменки, а в начале второго раунда судьи зафиксировали победу Дины ввиду явного преимущества.

Лишь в полуфинале наша девушка познала горечь поражения. С Нишей Нишей из Индии они не раз обменивались плотными ударами, в итоге судьи раздельным решением всё-таки отдали победу индусской спортсменке.

Тренирует Дину её отец Роман Сикстус.

Это уже не первый международный успех Сикстус. Два года назад она выигрывала первенство Европы.


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#Бокс #дина Сикстус

Комментарии (1)

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где справедливость?

29 минут назад
когда я в её возрасте сопернику нос сломал, меня на учёт в милиции поставили.
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