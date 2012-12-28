Липецкая вечЁрка: смерть на территории ЖК «Турист», кого обвинили в побеге заключенных и самокатный скандал

Сегодня, 31 октября, стало известно о гибели мужчины на территории ЖК «Турист», после побега шести заключенных из ИК-2 сделаны оргвыводы, и перевозчик рассказал о самокатном скандале.