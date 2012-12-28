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вчера, 20:24

Липецкая вечЁрка: смерть на территории ЖК «Турист», кого обвинили в побеге заключенных и самокатный скандал

Сегодня, 31 октября, стало известно о гибели мужчины на территории ЖК «Турист», после побега шести заключенных из ИК-2 сделаны оргвыводы, и перевозчик рассказал о самокатном скандале.

На территории строящегося ЖК «Турист» накануне погиб 43-летний мужчина. Что произошло на стройке, сейчас выясняет отдел полиции № 4. В государственную инспекцию труда информация о ЧП пока не поступала.

Будущий жилищный комплекс оброс скандалами еще задолго до того, как на стройплощадке появился первый рабочий. Началось все с того, что липецкие архитекторы жестко раскритиковали этот проект.

«Не зря архитекторы и общественность были против строительства в этом месте жилого комплекса», — считает Лиза.

«Если общественность против, как могли выдавать разрешение? Все проплатили?» — спросила Лапша на ушах.

Накануне в лесу, недалеко от оздоровительного центра «Лесная сказка»,   нашли тело 51-летнего мужчины. Он уехал из дома 27 октября после ссоры с бывшей женой — сильно переживал развод и не раз говорил о том, что хочет покончить счеты с жизнью.

Начальнику центра трудовой адаптации осуждённых ИК-2 предъявлено обвинение в халтности. По данным следствия, именно халатность офицера позволила шести заключенным вырыть тоннель и сбежать из колонии.

Напомним, пятерых беглецов поймали быстро, один до сих пор не найден.

Накануне на остановке «Магазин Никольский» два часа простоял автобус маршрута №343. В салон вошла пассажирка с двумя детьми и двумя самокатами, водитель везти ее с таким грузом отказался. На что имел полное право — перевозка самокатов в автобусах не предусмотрена. Но женщина уперлась. Она позвонила в полицию и мужу. Правда, так ничего и не добилась. После приезда полиции и написания заявлений с обеих сторон, женщина вышла, а водитель поехал в гараж.

Эта новость зацепила читателей GOROD48 и набрала больше сотни комментариев.

«Привыкли, что им все должны. При этом на других наплевать! Как это назвать? Гражданский эгоизм, наверное. Ну ещё, пожалуй, недостаток воспитания. Хочется, чтобы на неё в суд подали и не доехавшие пассажиры, и транспортная компания. Не исправится, конечно, но другим наука. Вседозволенность порождает реальные беды! Водителю респект и за соблюдение закона, и за выдержку. Иначе транспорт превратится в табор. Иначе докатимся как в Гондурасе с козами и курами в автобусах!» — написал Андрей.

«Да, от самокатов ни на улице покоя нет, ни в общественном транспорте», — заметила Ася.

«И что было делать этой женщине? Бросить детей и уехать на автобусе, а дети пусть сами добираются как хотят? Наверняка это были не арендованные электросамокаты, а обычные детские. Много раз видела, как люди заходят с колясками, велосипедами, самокатами и никаких конфликтов не было. Ну да, неудобно, если народу много, но всем же ехать надо», — встала на защиту женщины Лидия.

«Заплатила бы за негабаритный груз, да поехала бы дальше, че скандалить, а так диваны и кресла и шкафы начнут возить как пассажиров», — предложил коля.

Погода завтра порадует липчан. По прогнозам синоптиков, в городе ожидается +8 до +10 градусов, правда, с дождями. Так что не забудьте зонтик. 

И для тех, кто интересуется паранормальными явлениями: GOROD48 спросил у астролога Геннадия Невзорова, что ждать липчанам от кометы Цзыцзиньшань-Атлас, которая 12 октября приблизилась к Земле на минимальное расстояние.


вечЁрка
несчастный случай
побег из ИК-2
общественный транспорт
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