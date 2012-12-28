Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Утром город встал в одной огромной пробке
Происшествия
Пассажирка автобуса устроила скандал: ее не пустили в салон из-за самокатов
Происшествия
Объявленного в розыск 51-летнего мужчину нашли мёртвым в лесу
Общество
Массовый побег из ИК-2: обвинение в халатности предъявлено начальнику центра трудовой адаптации
Происшествия
На территории строящегося ЖК «Турист» погиб мужчина
Происшествия
Женщина-водитель и ее пассажирка пострадали в аварии на улице 9 Мая
Происшествия
Сегодня в Липецке: самый страшный день в году, премьера кино о народном футболисте
Общество
Желтый уровень опасности объявлен в Липецкой области
Происшествия
Четыре жилых дома горели в Липецкой области
Происшествия
Отец двоих детей ушёл на СВО, чтобы погасить полумиллионный долг по алиментам
Общество
Читать все
Председатель городского департамента спорта займет пост начальника областного управления молодежной политики
Общество
В Липецкой области ночью до -2
Погода в Липецке
Желтый уровень опасности объявлен в Липецкой области
Происшествия
Парень из Сырского Рудника выполнил норматив кандидата в мастера спорта по дзюдо
Спорт
Влияют ли кометы на земные события, и что такое Хэллоуин в русской традиции?
Общество
Кулаки в кровь. Учитель из Ельца схлестнулся с Заслуженным мастером спорта по каратэ
Спорт
Диана Сикстус из Лебедяни в финале первенства мира по боксу
Спорт
Памятник Эдуарду Белану и Андрею Теперику откроют 15 ноября
Общество
Бойцов стиля Фёдора Емельяненко в Липецкой области готовят с младшего возраста
Спорт
Объявлен отбой желтого уровня
Происшествия
Читать все
Погода в Липецке
1322
вчера, 17:17
9

В Липецкой области ночью до -2

В первый день ноября дожди продолжаться.

1 ноября с севера Балтики на Поволжье будет перемещаться активный циклон, под его влиянием в Центральном федеральном округе ожидаются осадки преимущественно в виде дождя, ветер с порывами 16-21 м/сек. 2 ноября в тылу этого циклона пройдут кратковременные дожди в отдельных районах с мокрым снегом, сохранится порывистый ветер до 15-20 м/сек. 3 ноября атмосферное давление начнет расти, осадки прекратятся, температура понизится на 3-5 градусов. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 1 и 2 ноября — 5-8 градусов тепла, что на 2-5 градусов выше нормы, 3 ноября — около нуля градусов, что на 2 градуса ниже нормы. 
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 ноября в Липецкой области облачно, ночью без существенных осадков, днем дожди. Ветер западный, 8-13 м/сек, местами порывы до 16-21 м/сек. Температура воздуха ночью от -2 до +3 градусов, днем — от +6 до +11 градусов. 

В Липецке облачно, ночью без существенных осадков, днем дожди. Температура ночью – около нуля градусов, днем — от +8 до +10 градусов.

День 1 ноября стал самым теплым в Липецке в 2023 году, тогда в городе было +18. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1920 году — 16 градусов мороза.

дожди
заморозки
2
1
0
9
1

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Сочинский гидрометцентр
вчера, 22:31
Это не опечатка. Это страховка синоптиков от прогноза, если он не сбудется.
Ответить
Баба Яга
вчера, 19:38
Исправьте опечатку - "дожди продолжаТСя" (что сделают?)
Ответить
Русский
вчера, 23:50
А это не опечатка...
Ответить
vlad
вчера, 19:09
Долго ждали, наконец, свершилось. Самое благоприятное время ремонтировать городские коммуникации.
Ответить
Кент
вчера, 18:43
Лепота,да снежок бы и морозец хотя бы десяточку!!! Лыжи уже можно расчехлять???
Ответить
Алкан
вчера, 18:01
Без горячительного подогрева никак !
Ответить
Костья
вчера, 18:18
Я предпочитаю боярышник.Напиток богов!!!!
Ответить
Костья
вчера, 17:29
Валенки,ватные штаны и папаха в полной готовности. Ночью уже лютые морозы.Сторожу зоопарка простужаться никак нельзя,а то черепахи разбегутся.
Ответить
Михаил
вчера, 17:24
Погода испортилась,поэтому буду ходить с тыквой на голове.Пусть у людей поднимется настроение.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru