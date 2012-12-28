В Липецкой области ночью до -2

В первый день ноября дожди продолжаться.

1 ноября с севера Балтики на Поволжье будет перемещаться активный циклон, под его влиянием в Центральном федеральном округе ожидаются осадки преимущественно в виде дождя, ветер с порывами 16-21 м/сек. 2 ноября в тылу этого циклона пройдут кратковременные дожди в отдельных районах с мокрым снегом, сохранится порывистый ветер до 15-20 м/сек. 3 ноября атмосферное давление начнет расти, осадки прекратятся, температура понизится на 3-5 градусов.Среднесуточные температуры воздуха составят: 1 и 2 ноября — 5-8 градусов тепла, что на 2-5 градусов выше нормы, 3 ноября — около нуля градусов, что на 2 градуса ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 ноября в Липецкой области облачно, ночью без существенных осадков, днем дожди. Ветер западный, 8-13 м/сек, местами порывы до 16-21 м/сек. Температура воздуха ночью от -2 до +3 градусов, днем — от +6 до +11 градусов.В Липецке облачно, ночью без существенных осадков, днем дожди. Температура ночью – около нуля градусов, днем — от +8 до +10 градусов.День 1 ноября стал самым теплым в Липецке в 2023 году, тогда в городе было +18. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1920 году — 16 градусов мороза.