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Погода в Липецке
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вчера, 17:17
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В Липецкой области ночью до -2
В первый день ноября дожди продолжаться.
Среднесуточные температуры воздуха составят: 1 и 2 ноября — 5-8 градусов тепла, что на 2-5 градусов выше нормы, 3 ноября — около нуля градусов, что на 2 градуса ниже нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 ноября в Липецкой области облачно, ночью без существенных осадков, днем дожди. Ветер западный, 8-13 м/сек, местами порывы до 16-21 м/сек. Температура воздуха ночью от -2 до +3 градусов, днем — от +6 до +11 градусов.
В Липецке облачно, ночью без существенных осадков, днем дожди. Температура ночью – около нуля градусов, днем — от +8 до +10 градусов.
День 1 ноября стал самым теплым в Липецке в 2023 году, тогда в городе было +18. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1920 году — 16 градусов мороза.
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