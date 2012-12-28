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Происшествия
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37 минут назад
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На территории строящегося ЖК «Турист» погиб мужчина
Полицейские выясняют обстоятельства его гибели.
— Обстоятельства гибели мужчины выясняет отдел полиции № 4, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
При этом информация о несчастном случае на производстве в государственную инспекцию труда пока не поступала.
Напомним, разрешение на строительство ЖК «Турист» получено застройщиком две недели назад. Ранее проект жилого комплекса с 26-этажным домом раскритиковали архитекторы и общественники. В Липецк на встречу с мэром Романом Ченцовым намерен приехать президент «Союза архитекторов России» Николай Шумаков, чтобы обсудить ситуацию вокруг строительства жилого комплекса.
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