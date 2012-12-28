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Общество
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сегодня, 12:52
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Объявленного в розыск 51-летнего мужчину нашли мёртвым в лесу
Сначала нашли его машину, а потом кинологи вышли на тело.
Утром родственники объявили его пропавшим без вести: ещё в воскресенье, 27 октября, мужчина уехал из дома на автомобиле и бесследно исчез. Через пару дней в лесу сначала нашли его автомобиль, а потом кинологи с собаками прочёсывали массив и вышли на тело.
Как оказалось, мужчина поругался с бывшей женой и уехал из дома. Он тяжело переживал развод и до этого не только неоднократно высказывал близким намерения свести счёты с жизнью, но и предпринимал попытки покончить с собой. Предположительно, так и произошло.
— Грязинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Липецкой области начал доследственную проверку по факту обнаружения тела мужчины. Устанавливаются обстоятельства его смерти, — рассказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.
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