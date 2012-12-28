Объявленного в розыск 51-летнего мужчину нашли мёртвым в лесу

Сначала нашли его машину, а потом кинологи вышли на тело.

30 октября в лесном массиве на территории Двуреченского сельсовета Грязинского района — недалеко от оздоровительного центра «Лесная сказка» нашли тело 51-летнего мужчины.Утром родственники объявили его пропавшим без вести: ещё в воскресенье, 27 октября, мужчина уехал из дома на автомобиле и бесследно исчез. Через пару дней в лесу сначала нашли его автомобиль, а потом кинологи с собаками прочёсывали массив и вышли на тело.Как оказалось, мужчина поругался с бывшей женой и уехал из дома. Он тяжело переживал развод и до этого не только неоднократно высказывал близким намерения свести счёты с жизнью, но и предпринимал попытки покончить с собой. Предположительно, так и произошло.— Грязинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Липецкой области начал доследственную проверку по факту обнаружения тела мужчины. Устанавливаются обстоятельства его смерти, — рассказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.