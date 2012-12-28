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сегодня, 12:52
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Объявленного в розыск 51-летнего мужчину нашли мёртвым в лесу

Сначала нашли его машину, а потом кинологи вышли на тело.

30 октября в лесном массиве на территории Двуреченского сельсовета Грязинского района — недалеко от оздоровительного центра «Лесная сказка» нашли тело 51-летнего мужчины.

Утром родственники объявили его пропавшим без вести: ещё в воскресенье, 27 октября, мужчина уехал из дома на автомобиле и бесследно исчез. Через пару дней в лесу сначала нашли его автомобиль, а потом кинологи с собаками прочёсывали массив и вышли на тело.

Как оказалось, мужчина поругался с бывшей женой и уехал из дома. Он тяжело переживал развод и до этого не только неоднократно высказывал близким намерения свести счёты с жизнью, но и предпринимал попытки покончить с собой. Предположительно, так и произошло.

— Грязинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Липецкой области начал доследственную проверку по факту обнаружения тела мужчины. Устанавливаются обстоятельства его смерти, — рассказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.
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Комментарии (14)

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Как гость
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Сначала новые
ну зачееееем
3 минуты назад
этого добра полно разного причем, и хозяйственные и пьющие и с детьми и без детей ,только выбирай
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Акаш со стажем
57 минут назад
А может она ведьма, если так довела его до смерти. Тогда сжечь её надо!
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кит
39 минут назад
Сейчас другие времена ! Женщина как пешеход вседа права !
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Женщина
58 минут назад
может сделать мужчину миллионером ,если ....до того он был миллиардером !
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Кто там
сегодня, 15:00
Чужая жизнь по темки , не вам судить !!! Не суди и сам судим не будешь. Что сделано то сделано ! Вам лишь бы найти виноватого.
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Начальник
сегодня, 14:44
Хорошая женщина сделает мужчину счастливым, плохая -философом.
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Житель
сегодня, 14:39
Будьте добрее к людям. В жизни бывают разные ситуации.
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Внушаемый
сегодня, 13:39
Поругался с бывшей женой ! Видно сильно любил ее ! Женщина с легкостью может сделать три действия : завтрак,прическу и скандал !
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Соседка
сегодня, 13:51
С хорошими мужьями не разводятся!
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Внушаемый
сегодня, 14:19
С хорошими мужьями не разводятся! с хорошими женами не разводятся !
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Соседка
сегодня, 14:36
с хорошими женами не разводятся ! Про страдания бывшей не пишут,рада была избавиться.А бедняга страдал без борща и чистых шмоток!
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Внушаемый
сегодня, 14:40
Про страдания бывшей не пишут,рада была избавиться.А бедняга страдал без борща и чистых шмоток! А может и про загулы бывшей не пишут ! А любовь она до конца еще не изучена !
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Пешеход
сегодня, 14:30
с хорошими женами не разводятся ! Согласен полностью
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Гость
сегодня, 13:37
Кто этот несчастный
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