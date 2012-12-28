Влияют ли кометы на земные события, и что такое Хэллоуин в русской традиции?

Такие вопросы мы задали липецкому исследователю паранормального и астрологу Геннадию Невзорову.

12 октября комета Цзыцзиньшань-Атлас приблизилась к Земле на минимальное для ее орбиты расстояние. Комету, возможно, самую яркую за последнее десятилетие, можно было увидеть невооруженным глазом: ее пролет даже сняли в Становлянском районе.Появление комет на небосклоне издревле связывают с переменами. Так, в 1986 году появление кометы Галлея, связали с «Перестройкой» в СССР, комету Хейла-Боппа, буквально «висевшую» на небосклоне целых 18 месяцев в 1996-1997 годах, — с потрясениями в России, войнами, дефолтом и обнищанием населения. Что нам ждать от новой кометы? — спросил GOROD48 у известного липецкого астролога и исследователя паранормального Геннадия Невзорова.Также мы поинтересовались мнением Геннадия Невзорова о празднике Хэллоуин.