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679
вчера, 16:55
5

Влияют ли кометы на земные события, и что такое Хэллоуин в русской традиции?

Такие вопросы мы задали липецкому исследователю паранормального и астрологу Геннадию Невзорову.

12 октября комета Цзыцзиньшань-Атлас приблизилась к Земле на минимальное для ее орбиты расстояние. Комету, возможно, самую яркую за последнее десятилетие, можно было увидеть невооруженным глазом: ее пролет даже сняли в Становлянском районе.

Появление комет на небосклоне издревле связывают с переменами. Так, в 1986 году появление кометы Галлея, связали с «Перестройкой» в СССР, комету Хейла-Боппа, буквально «висевшую» на небосклоне целых 18 месяцев в 1996-1997 годах, — с потрясениями в России, войнами, дефолтом и обнищанием населения. Что нам ждать от новой кометы? — спросил GOROD48 у известного липецкого астролога и исследователя паранормального Геннадия Невзорова.

Также мы поинтересовались мнением Геннадия Невзорова о празднике Хэллоуин.
комета
астрономия
астрология
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5

Комментарии (5)

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Сначала новые
Элиот
вчера, 19:50
Всех в праздником. Вспоминаем предков, едим кашу с тыквой. Остатки тыквы выставили в окно. Хороший праздник.
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Бабка Первая
вчера, 19:36
Цзы...цзы... Вот ведь, с перепугу и не выговоришь!
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Такса глубоководная.
вчера, 18:50
Я сегодня послушала Катю Лель. Я не курю, но .
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Неудавшийся астролог
вчера, 18:06
С кристаллами и магией- не верю, а вот астрология- наука древняя. Вся Индия на ней жила и живет. И да, должна начаться новая эпоха. Но, конечно, все новое происходит болезненно, напряженно. Расцвет нового периода- лет через 16-17. А пока время трудное, но это и так все видят, без астрологии. А верить или нет гороскопам- дело каждого.
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Липецкие басни
вчера, 17:24
И кометы влияют и тёти Аси влияют, всё взаимосвязано!
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