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Общество
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вчера, 16:55
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Влияют ли кометы на земные события, и что такое Хэллоуин в русской традиции?
Такие вопросы мы задали липецкому исследователю паранормального и астрологу Геннадию Невзорову.
Появление комет на небосклоне издревле связывают с переменами. Так, в 1986 году появление кометы Галлея, связали с «Перестройкой» в СССР, комету Хейла-Боппа, буквально «висевшую» на небосклоне целых 18 месяцев в 1996-1997 годах, — с потрясениями в России, войнами, дефолтом и обнищанием населения. Что нам ждать от новой кометы? — спросил GOROD48 у известного липецкого астролога и исследователя паранормального Геннадия Невзорова.
Также мы поинтересовались мнением Геннадия Невзорова о празднике Хэллоуин.
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