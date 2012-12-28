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29 минут назад
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Бывший начальник водоканала осужден за мошенничество

Вину он не признал.

Бывший начальник комплекса «Становлянский» филиала «Западный» ОГУП «Липецкоблводоканал» осужден за мошенничество с использованием своего служебного положения и с причинением значительного ущерба гражданину (по части третьей статьи 159 УК РФ) и оштрафован на 700 000 рублей. В суде мужчина не признал вину.

«В начале августа 2019 года теперь уже бывший начальник комплекса «Становлянский» филиала «Западный» ОГУП «Липецкоблводоканал» выявил факт самовольного подключения дома одной из жительниц села Трегубово к системе центрального холодного водоснабжения. Получив с женщины за несанкционированное присоединение более 22,8 тысячи рублей, он сообщил ей, что внесенная плата якобы является основанием заключения договора холодного водоснабжения и освобождает от процедуры технологического присоединения. Однако это не соответствовало действительности. Деньги руководитель присвоил, а обманутой им хозяйке дома передал поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру. Ранее, используя свое служебное положение, он совершил 12 аналогичных преступлений», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Добавим, что за 9 месяцев этого года в сфере жилищно-коммунального хозяйства выявлено три коррупционный преступления. Так, в мае этого года было возбуждено два уголовных дела по факту получения главным инженером МКУ «УКС» города Ельца от руководителя коммерческой организации взятки в 1,2 миллиона рублей за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по реконструкции сетей теплоснабжения.

4 сентября главный инженер был признан виновным и ему назначен штраф в три миллиона рублей с лишением на три года права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. А миллион взятки был конфискован в собственность государства.
мошенничество
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Комментарии (3)

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Сначала новые
С 2019 года
2 минуты назад
Искали или решали?
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Алла
7 минут назад
и под этой личной скрывался блин уголовник ! Ну в жизни не скажешь какой был мущина !
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башка
18 минут назад
Их бошки в одном направлении только работают.
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