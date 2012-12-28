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Подростка покусали бродячие собаки: с елецкой мэрии требуют компенсацию в 200 000 рублей
Происшествия
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29 минут назад
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Бывший начальник водоканала осужден за мошенничество
Вину он не признал.
«В начале августа 2019 года теперь уже бывший начальник комплекса «Становлянский» филиала «Западный» ОГУП «Липецкоблводоканал» выявил факт самовольного подключения дома одной из жительниц села Трегубово к системе центрального холодного водоснабжения. Получив с женщины за несанкционированное присоединение более 22,8 тысячи рублей, он сообщил ей, что внесенная плата якобы является основанием заключения договора холодного водоснабжения и освобождает от процедуры технологического присоединения. Однако это не соответствовало действительности. Деньги руководитель присвоил, а обманутой им хозяйке дома передал поддельную квитанцию к приходному кассовому ордеру. Ранее, используя свое служебное положение, он совершил 12 аналогичных преступлений», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Добавим, что за 9 месяцев этого года в сфере жилищно-коммунального хозяйства выявлено три коррупционный преступления. Так, в мае этого года было возбуждено два уголовных дела по факту получения главным инженером МКУ «УКС» города Ельца от руководителя коммерческой организации взятки в 1,2 миллиона рублей за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по реконструкции сетей теплоснабжения.
4 сентября главный инженер был признан виновным и ему назначен штраф в три миллиона рублей с лишением на три года права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. А миллион взятки был конфискован в собственность государства.
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