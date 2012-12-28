В Липецкой области наполовину уменьшилось количество коррупционных преступлений

В то же время за коррупционные преступления осуждены пять полицейских, один следователь, глава органа местного самоуправления, три руководителя государственных организаций, один госслужащий, два руководителя коммерческих организаций и четыре преподавателя.