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Происшествия
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58 минут назад
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В Липецкой области наполовину уменьшилось количество коррупционных преступлений
В то же время за коррупционные преступления осуждены пять полицейских, один следователь, глава органа местного самоуправления, три руководителя государственных организаций, один госслужащий, два руководителя коммерческих организаций и четыре преподавателя.
Но статистика — лукавая вещь. Значительное снижение коррупционных преступлений в том числе связано с тем, что в прошлом году было выявлено 98 дополнительных эпизодов по уголовному делу, главного инженера электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» – «Липецкэнерго» и других лиц: они брали деньги за ускорение ремонтов.
Но всё же заметная положительная динамика есть. Её отмечают в изменении структуры коррупционных преступлений. Сейчас на взятки от общего числа таких преступлений приходится 62% (108 взяток), а на мелкое взяточничество от общего количество взяток — 22%. При этом за девять месяцев прошлого года доля взяточничества составляла в статистике коррупции 75 % (296 взяток), а доля мелкого взяточничества — 60 % (179 преступлений). На эффективность работы по борьбе с коррупцией указывает и то, что в этом году выявлено 34 случая получения взяток и 43 дачи взяток. То есть дают взятки чаще, чем берут. Получается, от взяток отказываются.
В январе-сентябре этого года прокурорами в следственные органы направлено 14 материалов, по результатам рассмотрения которых возбуждено 15 уголовных дел. Самые громкие коррупционные дела — у всех на слуху. GOROD48 о них подробно рассказывал.
Например, в Добринском районе срезанный асфальт распродали вместо того, чтобы залатать им грунтовые дороги.
Прокуратура выяснила, что ООО «Артстрой» — организация-субподрядчик по муниципальному контракту стоимостью более 59 миллионов рублей, заключенному между администрацией района и ООО «Центродорстрой» на ремонт дороги, должна была вывозить демонтированный в ходе работ лом асфальта и щебня на специальные площадки для его дальнейшего использования на грунтовых дорогах района. Однако вместо этого руководитель предприятия продавал лом населению и успел заработать на этом более 100 тысяч рублей. В отношении генерального директора ООО «Артстрой» возбуждены два уголовных дела по части третьей 160 УК РФ «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».
В прокуратуре отмечают: коррупционные преступления наиболее часто выявляют в сфере дорожного движения (в основном, речь идёт о покушении водителей автомобилей на дачу взятки сотрудникам ГИБДД), образовании и здравоохранении.
Два преступления выявлены в сфере миграции. Например, 12 февраля этого года в отделении по вопросам миграции МО МВД России «Данковский» уроженец Республики Азербайджан предложил полицейскому 50 000 рублей за непривлечение его к административной ответственности по статье 18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в России иностранного гражданина или лица без гражданства». Но полицейский от взятки отказался и сообщил обо всём в дежурную часть. В результате Данковский городской суд оштрафовал иностранца на полмиллиона рублей за покушение на дачу взятки. Сумма взятки — 50 тысяч рублей также конфискована в доход государства. А ещё один мигрант попал сразу под два уголовных дела: по обвинению в передаче взятки оперуполномоченному ФСБ и по факту приобретения поддельных документов.
Громкие коррупционные дела есть и в сфере жилищно-коммунального хозяйства — в этом году выявлено три таких преступления. В январе 2024 года возбуждено уголовное дело по обвинению руководителя филиала ОГУП «Липецкоблводоканал» в хищении путем обмана 29 тысяч рублей, полученных в качестве платы за самовольное присоединение к системе централизованного водоснабжения. В мае возбуждено уголовное дело в отношении главного инженера «УКС» города Ельца по обвинению в получении от руководителя коммерческой организации 1,2 миллиона рублей за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по реконструкции сетей теплоснабжения. В сентябре главный инженер был признан виновным и его оштрафовали на три миллиона рублей с лишением права три года занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий. А полученный миллион был конфискован в пользу государства.
В сфере здравоохранения возбуждено 24 уголовных дела. В конце января возбуждено уголовное дело по обвинению исполняющего обязанности заведующего хирургическим отделением «Липецкой городской поликлиники №2» в получении взяток от пациентов устанавливавших инвалидность. В одном производстве соединено 18 дополнительных преступных эпизодов.
В июле было возбуждено сразу пять уголовных дел по факту получения должностными лицами «Липецкого областного БСМЭ» денег за систематическое предоставление ритуальщикам информации о фактах смерти, персональных данных и местах обнаружения трупов.
В этом году вынесены приговоры по громким коррупционным делам. Так, Советский районный суд приговорил 29-летнего бывшего следователя одного из следственных отделов СУ СК России по Липецкой области за присвоение в особо крупном размере к году и четырем месяцам лишения свободы. Он добровольно возместил причинённый ущерб в размере 1 142 664 рубля. Теперь уже экс-следователь присвоил вверенную ему оргтехнику на общую сумму свыше 1,8 миллиона рублей: более шестидесяти ноутбуков и моноблоков с комплектующими и мобильные телефоны, изъятые в ходе следственных действий. Технику он сдавал в комиссионные магазины.
Ещё одно резонансное дело — это дело бывшего главы Лебедянского района Романа Панфилова. Приговором Данковского городского суда он осужден за превышение должностных полномочий и взятку от руководства АО «Свой Дом» в виде услуги — кадастровых работ на его земельном участке. За услугу, стоимостью 10 тысяч рублей, Роман Панфилов принял незаконное решение об изменении условий муниципальных контрактов на приобретение жилья для сирот.
Суд оштрафовал Романа Панфилова на миллион рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на пять лет. Но миллион он пока не выплатил: этот приговор прокуратура сочла мягким и обжалует его в вышестоящем суде.
Среди других громких коррупционных дел — дело матери, которая пыталась освободить сына от военной службы по призыву. Она передала двум посредникам 190 тысяч рублей, которые те должны были вручить сотруднику областного военкомата. Оба посредника и сама мать осуждены. Посредники получили по пять лет условно, а женщина три года условного срока, и штраф в сумме взятки —190 000 рублей.
В этом году за коррупционные преступления осуждены пять полицейских (начальник отделения экономической безопасности и противодействия коррупции, оперативный дежурный и помощник дежурного, два оперуполномоченных), следователь Следственного комитета России, глава органа местного самоуправления, три руководителя государственных организаций, один государственный гражданский служащий, два руководителя коммерческих организаций, четыре преподавателя учреждений образования.
Бывшего начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городу Ельцу осудили за превышение должностных полномочий и организации занятия проституцией, с использованием своего служебного положения и с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних.
Суд счел доказанным, что полицейский, осведомленный о том, что в сауне, принадлежащей его отцу-предпринимателю, продается алкоголь соответствующей лицензии, а также работает притон для занятий проституцией, в том числе с участием несовершеннолетних, не сообщил руководству о своей личной заинтересованности, не предпринял мер к пресечению противоправной деятельности, а оказывал содействие семейному бизнесу. Офицера приговорили к четырем годам общего режима, его отца-предпринимателя — к 2,5 года колонии общего режима со штрафом 100 тысяч рублей.
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