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сегодня, 15:50
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Мэрия готова заплатить пять миллионов рублей за проектирование пешеходного моста на улице Гайдара

Существующий давно пора снести по решению суда как непригодный к эксплуатации. Перед мостом установлены запрещающие проход по нему знаки, но жители Карьера их показательно игнорируют.

Без малого 20 лет администрация Липецка ищет решение проблемы с пешеходным мостом над железнодорожными путями на улице Гайдара. Решением Советского районного суда мост давно необходимо снести — он признан аварийным, не пригодным к эксплуатации. Но по нему по прежнему ходят люди: предложенный мэрией вариант перехода через железнодорожный переезд по улице Орловской жители Карьера показательно игнорируют.

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так мост на Гайдара выглядит зимой

Мэрия признала пешеходный мост бесхозным в «нулевых». Срок его эксплуатации давно истек. Замену сгнивших металлических несущих конструкций перехода планировали еще в 2006 году при мэре Гулевском, но на это не было денег. В следующий раз к мосту приценялись в 2017 году при мэре Иванове: по прикидкам чиновников, капитальное обновление сооружения могло обойтись городскому бюджету в 65 млн рублей. Снести его оказалось дешевле: при мэре Уваркиной в городской администрации предполагали заплатить за демонтаж 14,4 миллиона. Но мост продолжает стоять. И будет стоять еще неизвестно сколько времени после того, как год назад РЖД после длительных переговоров с мэрией перевесили свои коммуникации с аварийного моста на две новые опоры, что значительно уменьшило общий вес путепровода, убрало риск его внезапного обрушения. А значит, ресурс 45-метрового моста 1960 года постройки, используемого исключительно пешеходами, можно продлить.

И вот при мэре Ченцове решили реконструировать этот переход. Курирует проект департамент градостроительства и архитектуры. А подведомственное ему МКУ «Управление строительства Липецка» объявило поиск подрядчика на выполнение проектно-изыскательских работ, призванный оценить возможность реконструкции моста через железнодорожные пути с начальной ценой контракта в пять миллионов рублей. Подрядчику предстоит произвести ряд инженерных изысканий (геологических, геодезических, экологических и гидрометеорологических), которые позволят разработать проект спасения моста с учетом перспективной интенсивности движения до 400 пешеходов за час.

Срок исполнения контракта на проектирование — 31 декабря 2025 года.
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
За проект
6 минут назад
Если мерия готова заплатить, то обязательно заплатит. И наверняка есть кому.
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Орк
25 минут назад
А что, доски поменять нельзя что-ли на мосту? Он ещё сто лет простоит, просто доки поменяйте и всё! Не ломайте то что стоит.
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Боч
36 минут назад
Мост хороший
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Павел
48 минут назад
Стройте там сразу заодно остановочный пункт для электричек!
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Гость
58 минут назад
Лучше оставить мост в покое. Он ещё 50 лет прослужит
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