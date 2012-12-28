Сегодня в Липецке: Красная Шапочка в стиле рок-н-ролл, липчан раздражают перекуры и как бороться с ленью на работе
Мэрия готова заплатить пять миллионов рублей за проектирование пешеходного моста на улице Гайдара
Общество
324
сегодня, 15:50
5
Мэрия готова заплатить пять миллионов рублей за проектирование пешеходного моста на улице Гайдара
Существующий давно пора снести по решению суда как непригодный к эксплуатации. Перед мостом установлены запрещающие проход по нему знаки, но жители Карьера их показательно игнорируют.
так мост на Гайдара выглядит зимой
Мэрия признала пешеходный мост бесхозным в «нулевых». Срок его эксплуатации давно истек. Замену сгнивших металлических несущих конструкций перехода планировали еще в 2006 году при мэре Гулевском, но на это не было денег. В следующий раз к мосту приценялись в 2017 году при мэре Иванове: по прикидкам чиновников, капитальное обновление сооружения могло обойтись городскому бюджету в 65 млн рублей. Снести его оказалось дешевле: при мэре Уваркиной в городской администрации предполагали заплатить за демонтаж 14,4 миллиона. Но мост продолжает стоять. И будет стоять еще неизвестно сколько времени после того, как год назад РЖД после длительных переговоров с мэрией перевесили свои коммуникации с аварийного моста на две новые опоры, что значительно уменьшило общий вес путепровода, убрало риск его внезапного обрушения. А значит, ресурс 45-метрового моста 1960 года постройки, используемого исключительно пешеходами, можно продлить.
И вот при мэре Ченцове решили реконструировать этот переход. Курирует проект департамент градостроительства и архитектуры. А подведомственное ему МКУ «Управление строительства Липецка» объявило поиск подрядчика на выполнение проектно-изыскательских работ, призванный оценить возможность реконструкции моста через железнодорожные пути с начальной ценой контракта в пять миллионов рублей. Подрядчику предстоит произвести ряд инженерных изысканий (геологических, геодезических, экологических и гидрометеорологических), которые позволят разработать проект спасения моста с учетом перспективной интенсивности движения до 400 пешеходов за час.
Срок исполнения контракта на проектирование — 31 декабря 2025 года.
0
0
1
2
0
Комментарии (5)