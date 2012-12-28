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Погода в Липецке
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В Липецкой области сухо и до +15
В ближайшие трое суток влияние на погоду в Липецкой области будет оказывать северо-восточная периферия западного антициклона, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 8-10 градусов тепла, что на 3-6 градусов выше нормы.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью — от +3 до +5 градусов, днем — от +13 до +15 градусов.
День 22 октября стал самым теплым в Липецке в 1949 году, тогда в городе было +17. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году — 7 градусов мороза.
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