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Погода в Липецке
16
4 минуты назад
1

В Липецкой области сухо и до +15

В ближайшие трое суток влияние на погоду в Липецкой области будет оказывать северо-восточная периферия западного антициклона, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 8-10 градусов тепла, что на 3-6 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 октября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 6-11 м/сек. Температура ночью от +1 до +6 градусов, днем — от +10 до +15 градусов. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью — от +3 до +5 градусов, днем — от +13 до +15 градусов.

День 22 октября стал самым теплым в Липецке в 1949 году, тогда в городе было +17. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году — 7 градусов мороза. 

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Комментарии (1)

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1 минуту назад
Дома жара из-за перегретых батарей и на улице тоже будет.открытые окна не помогут
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