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Происшествия
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сегодня, 11:41
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Житель Липецкой области поджёг свой дом, чтобы убить жену
Преступление было совершено в Лев-Толстовском районе. После поджога дома мужчина позвал соседей, рассказав им о пожаре.
В день поджога он был пьян и в очередной раз поссорился с женой. По данным следствия, которое вел Чаплыгинский следственный отдел СУ СК России по Липецкой области, он облил вещи на веранде бензином, поджёг их, а потом, когда дом занялся, позвал на помощь соседей и делал вид, что тушит пламя.
«Прибывшие по сообщению соседей пожарные обнаружили тело 49-летней женщины в одной из комнат. Согласно выводам экспертов, она умерла от отравления угарным газом.
Результаты пожарно-технической судебной экспертизы о поджоге дома, подтвердили версию следствия о преднамеренном убийстве женщины. При предъявлении неопровержимых доказательств обвиняемый признал вину, подтвердив показания при их проверке на месте происшествия», — сообщает пресс-служба регионального Следкома.
Мужчине грозит до 15 лет заключения.
Видео пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области
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