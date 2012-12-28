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сегодня, 11:41
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Житель Липецкой области поджёг свой дом, чтобы убить жену

Преступление было совершено в Лев-Толстовском районе. После поджога дома мужчина позвал соседей, рассказав им о пожаре. 

22 июня в селе Гагарино Лев-Толстовского района сгорел частный дом. На пепелище пожарные нашли тело 49-летней женщины, задохнувшейся в дыму. Как установило следствие, дом поджёг муж женщины, давно желавший ей смерти. 

В день поджога он был пьян и в очередной раз поссорился с женой. По данным следствия, которое вел Чаплыгинский следственный отдел СУ СК России по Липецкой области, он облил вещи на веранде бензином, поджёг их, а потом, когда дом занялся, позвал на помощь соседей и делал вид, что тушит пламя. 

«Прибывшие по сообщению соседей пожарные обнаружили тело 49-летней женщины в одной из комнат. Согласно выводам экспертов, она умерла от отравления угарным газом.

Результаты пожарно-технической судебной экспертизы о поджоге дома, подтвердили версию следствия о преднамеренном убийстве женщины. При предъявлении неопровержимых доказательств обвиняемый признал вину, подтвердив показания при их проверке на месте происшествия», — сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Мужчине грозит до 15 лет заключения.

Видео пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области

поджог
убийство
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
Поменял
8 минут назад
жену на тюрьму .А в тюрьме выпить не дадут ,кроме пинка .
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Гостья
14 минут назад
Ужас какой. Не любишь - разведись. Убивать - то зачем? Чтобы в тюрьму на 15 лет сесть?
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Ну
19 минут назад
А может опять.... По неосторожности??? А?
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