Полоса препятствий, автоматы и гранаты, костюмы химзащиты, Александр и Гоша: школы Липецка активно внедряют ОБЗР

Депутаты горсовета оценили капитальный ремонт спортивных площадок на территориях школ.

Члены комиссии по образованию, культуре, спорту и делам молодежи Липецкого горсовета на выездном заседании оценили капитальный ремонт спортивных площадок на территориях трех школ. Две из них появились в этом году по наказам избирателей, третья была построена на субсидию правительства области в позапрошлом году.Вояж начался с 55-й школы на улице Космонавтов. Со школы-сироты, как сказала ее директор Татьяна Тихонова. Она пояснила, что в своем время глава Липецка Гулевский забрал у школьников их «роскошный стадион»: с полосой препятствия, беговыми дорожками, ямой для прыжков, футбольным полем. На этом месте вырос крытый легкоатлетический манеж «Молодежный». А ученикам негде было проводить уроки физкультуры, кроме как в маленьком душном школьном спортзале.В этом году по наказам избирателей депутат Кирилл Ерихов добился того, что у 55-й школы появилась многофункциональная спортивная площадка под открытым небом с прорезиненным покрытием для игр в футбол, баскетбол и волейбол, а также отдельная детская зона. Ее построили всего за три месяца.— Мы уже активно использовали ее для занятий физкультурой в теплое время года. Дети довольны. Довольны и мы, ведь благодаря мэрии и помощи губернатора мы получили стадион под ключ. Подрядчик облагородил и территорию вокруг. Дети чистыми приходят на стадион и чистыми возвращаются в школу, — сказала Татьяна Тихонова.Спортивной зоной вне пределов этой площадки пользуются не только школьники, но все жители района, зажатого улицами Космонавтов и Гагарина.Депутат Андрей Выжанов спросил у представителя подрядчика Павла Торшина (его жена является учредителем и директором ООО «Комфортстрой»), какую гарантию он дает материалам и оборудованию спортплощадки? В ответ услышал, что 3-5 лет от видов материалов и покрытия. А почему в одном месте у мини-стадиона погнут решетчатый забор? Оказалось, это не брак. Так в школе опиливали дерево, что один сук упал на тонкий металл.Куда более основательным оказался стадион у 48-й школы 1968 года постройки. Небольшую экскурсию для коллег провел заместитель председателя горсовета Евгений Павлов, в чей округ входит эта территория. Стадион с трибуной, тренажерами под навесом и зоной воркаута, который, судя по сохранившемуся на торце школы баннеру, называется ФОКОТом (физкультурно-оздоровительным комплексом открытого типа), построили 4 года назад. Ранее на его месте были останки еще советской спортивной площадки, пользующиеся интересом разве что местных собачников. На ФОКОТ потратили 40 миллионов. Так у школьников появилась многофункциональная арена с искусственной травой, огороженная металлическим решетчатым забором. Зимой ее можно заливать водой и использовать под каток. Арену расположили так, что на школьной территории появилась возможность обустроить игровую зону для малышей и их родителей, живущих по соседству.Однако у департамента образования мэрии есть вопросы к покрытию беговых дорожек: полимерный материал полопался по швам, кое-где выгнулся по краям, что делает забеги небезопасными. Руководитель ведомства Светлана Бедрова сетует на подрядчика из Москвы, нанятого областным управлением физкультуры и спорта — после расчетов за работы его и след простыл. Так что ни о каких гарантиях по восстановлению покрытия нет и речи.Этим летом тут построили полосу препятствий для нового предмета — основ безопасности и защиты Родины (ОБЗР). На занятиях школьники изучают правила безопасности в ситуациях, угрожающих жизни и здоровью, а также азы начальной военной подготовки. Директор школы Анатолий Шумов объясняет, что помимо полосы препятствий для занятий ОБЗР закуплены макеты автоматов и гранат, костюмы химзащиты, а также манекены Александр и Гоша. Александр — манекен в полный рост, Гоша — это полчеловека, торс с головой и руками. Их используют для овладения навыками оказания первой медицинской помощи.Последней точкой выезда стала 63-я школа, капитально отремонтированная в прошлом году. Спортплощадку за 19 млн рублей на ее территории построили в 2022 году благодаря субсидии из правительства области. Здесь появились поле для мини-футбола, волейбольно-баскетбольная площадка, зона воркаута и даже автогородок. Депутаты внимательно осмотрели пережившее уже две зимы покрытие из резиновой крошки и не нашли никаких изъянов. Спортивное ядро школы построило все то же ООО «Комфортстрой». Так что подрядчики могут работать, если не нацелены не на распилы и откаты!— Освещение сделал «Липецкгорсвет». Это полноценный спорткомплекс, который используется школьниками, воспитанниками 6-й спортивной школы и жителями всего микрорайона. Школьный спортивный городок работает до 22 часов, — сказал директор школы Сергей Керекелица.Депутаты посетили и помещение спортивной школы №6, расположенной в подвальном помещении 63-й школы. Там тоже все замечательно: новый ремонт и новое оборудование, что делает привлекательными занятия по тяжелой атлетике, пауэрлифтингу, дзюдо и самбо.