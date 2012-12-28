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Происшествия
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сегодня, 10:02
Здание спорткомплекса «Динамо» горело в Липецке — эвакуированы 30 человек
Возгорание возникло в электрощитовой.
В тот же день в селе Докторово Лебедянского района сгорело бесхозное строение, а с еле Казино Задонского района — надворная постройка. Кто-то в дождливую погоду умудрился разжечь мусор в Чаплыгине — он горела на 100 квадратных метрах.
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