Здание спорткомплекса «Динамо» горело в Липецке — эвакуированы 30 человек

Возгорание возникло в электрощитовой.



Из-за возгорания в электрощитовой спорткомплекса «Динамо» на улице Карла Маркса в Липецке днем 17 октября были эвакуированы 30 человек, возгорание потушили очевидцы до приезда пожарных, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.В тот же день в селе Докторово Лебедянского района сгорело бесхозное строение, а с еле Казино Задонского района — надворная постройка. Кто-то в дождливую погоду умудрился разжечь мусор в Чаплыгине — он горела на 100 квадратных метрах.