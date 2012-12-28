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В Доме-музее Плеханова заработает бесплатная детская лаборатория
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сегодня, 15:20
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В Доме-музее Плеханова заработает бесплатная детская лаборатория

После уроков школьники смогут изучать краеведение, заниматься арт-терапией, смотреть фильмы и просто играть.

1 октября в Доме-музее Г. В. Плеханова откроется детская краеведческая лаборатория имени Н. П. Трунова.

Эта лаборатория будет напоминать советские Дома пионеров и комнаты школьников — всё бесплатно, при этом прийти можно, когда удобно (в часы работы лаборатории), записи не требуется.

Дети в лаборатории смогут работать с краеведческими материалами, подлинными экспонатами музея, заниматься арт-терапией, смотреть фильмы, участвовать в квизах и познавательных играх.

Лаборатория будет работать со среды по пятницу с 12:00 до 20:00, а в выходные — с 11:00 до 19:00.

Лаборатория оборудована по федеральному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». Ожидается, что к концу 2026 года в стране будут действовать 300 подобных центров, объединённых общей концепцией — культура как поддерживающая среда, где ребёнка сопровождают, но не ограничивают.
музей
дети
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Комментарии (1)

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53 минуты назад
Очень хорошо. Ещё бы спортивные секции бесплатные.
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