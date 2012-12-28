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Общество
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сегодня, 15:20
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В Доме-музее Плеханова заработает бесплатная детская лаборатория
После уроков школьники смогут изучать краеведение, заниматься арт-терапией, смотреть фильмы и просто играть.
Эта лаборатория будет напоминать советские Дома пионеров и комнаты школьников — всё бесплатно, при этом прийти можно, когда удобно (в часы работы лаборатории), записи не требуется.
Дети в лаборатории смогут работать с краеведческими материалами, подлинными экспонатами музея, заниматься арт-терапией, смотреть фильмы, участвовать в квизах и познавательных играх.
Лаборатория будет работать со среды по пятницу с 12:00 до 20:00, а в выходные — с 11:00 до 19:00.
Лаборатория оборудована по федеральному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». Ожидается, что к концу 2026 года в стране будут действовать 300 подобных центров, объединённых общей концепцией — культура как поддерживающая среда, где ребёнка сопровождают, но не ограничивают.
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