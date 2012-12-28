Коронавирус
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56 минут назад
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От COVID-19 за неделю умерли три жителя Липецкой области
Неделей ранее в регионе от вируса также умерли три человека.
За последнюю неделю заболевание выявлено у 364 жителей области, неделей ранее диагноз COVID-19 был поставлен 341 раз. Выздоровели за неделю 309 человек, а неделей раньше — 337. В России выздоравливать от COVID-19 стали на 1,5% больше.
Количество госиптализаций в регионе практически не изменилось. За последнюю неделю в больницы доставалены 44 заболевших, неделей ранее — 43. В целом по стране количество госпитализаций снизилось на 2%.
«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 22,57 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 6,7%. Увеличение заболеваемости отмечено в 39 субъектах РФ, в том числе в 14 регионах более чем в среднем по стране», — сообщает сайт объясняем.рф.
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