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56 минут назад
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От COVID-19 за неделю умерли три жителя Липецкой области

Неделей ранее в регионе от вируса также умерли три человека.

За неделю, с 30 сентября по 6 октября в Липецкой области от COVID-19 погибли три человека. В лидерах по умершим Москва — восемь человек, на третьем месте в ЦФО Брянская область, где от коронавирусной инфекции умер один человек. В России за неделю от COVID-19 погибли 37 человек, то есть на одного меньше, чем неделей ранее.

За последнюю неделю заболевание выявлено у 364 жителей области, неделей ранее диагноз COVID-19 был поставлен 341 раз. Выздоровели за неделю 309 человек, а неделей раньше — 337. В России выздоравливать от COVID-19 стали на 1,5% больше.

Количество госиптализаций в регионе практически не изменилось. За последнюю неделю в больницы доставалены 44 заболевших, неделей ранее — 43. В целом по стране количество госпитализаций снизилось на 2%.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 22,57 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 6,7%. Увеличение заболеваемости отмечено в 39 субъектах РФ, в том числе в 14 регионах более чем в среднем по стране», — сообщает сайт объясняем.рф.
коронавирус
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
Костья
40 минут назад
Почему не вводят масочный режим? К кому написать прошение?
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Дед
31 минуту назад
В чем проблема?надевай и ходи,а лучше сразу 3 друг на друга,чтобы наверняка!
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'Бомж
44 минуты назад
А какже прививки от кавида, уже не действуют.
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гость
36 минут назад
так они и раньше не действовали
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