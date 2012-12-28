Феномен 18-летнего футболиста: все свои голы он забивает только в ворота «Металлурга»

Наша команда неплохо провела матч с «Торпедо», но кому интересно качество игры, если нет результата? И опять на последних минутах нас добил юный Быков.

Из-за реконструкции Центрального стадиона, на котором решили поменять травяное поле на искусственное, оставшиеся домашние матчи в этом году «сталевары» проведут на сокольской арене. На которой к игре наконец-то установили положение по требованиям безопасности видеокамеры с системой распознавания лиц, поэтому матч разрешили проводить со зрителями.







Бугаков за три матча догнал Ромащенко, но дальше дело пока не двинулось



Правда, дождик отпугнул часть болельщиков, но ещё больше – результаты «Металлурга».Увы, промахнувшись с главный тренером, «красно-черные» пока так и не выбрались из сложной ситуации, что легко объяснимо – кардинально менять состав после ухода Максима Ромащенко было уже поздно. Под руководством и.о. главного тренера Дмитрия Бугакова «Металлург» за три матча набрал столько же очков, сколько при Ромащенко за весь первый круг, но всё равно в турнирной копилке их кон наплакал – всего четыре…











Дмитрий Бугаков принял команду в очень трудной ситуации







Эпидемия травм



К игре с «Торпедо» из-за повреждений не смогли полноценно подготовиться центральный защитник Павел Ходеев и хавбек Егор Глухов. Героическую ничью в Ульяновске команда добывала без них, домашнюю встречу оба начали в запасе, при этом Ходеев на поле так и не появился.









И «вишенка на торте» - тотальное невезение: то защитник поскользнётся в решающий миг, то вратарь пустит «бабочку», то сопернику удастся чудо-действие наподобие удара в «девятку» на последней минуте, как в этом матче…





Миасс - гроза фаворитов



Другое дело миасское «Торпедо». О нём в Липецке в начале сезона чудесно отозвался главный тренер «Волги» Михаил Белов, сказав, что в подгруппе «Серебро» 9 команд будут бороться за выход в «Золото» и только «Торпедо» - за выживание. …Прошло уже две трети турнирной дистанции. «Волга» в заветную «четвёрку» пока не попадает, а торпедовцы, представляющие Челябинскую области и завод по производству грузовиков «Урал», идут на 2-м месте…









Творец успеха гостей 47-летний главный тренер Владимир Фёдоров, который в команде бессменно 10 лет



Пресс-служба «Металлурга», ярко отыгрывающая в нынешнем сезоне информационные поводы, на обложке матчевого журнала изобразила защитника Ивана Лапшова в образе водителя грузовика с надписью «Вывозим в сложных ситуациях». Не вывезли.











В этом сезоне футболисты команды предстают в образах то шофёров, то учёных-химиков, то богатырей, то персонажей саги про Гарри Поттера







Шансы в первом тайме



Сыграл «Металлург» прилично, но болельщиков мало заботит качество футболе, если нет результата. А его липчане могли добиться, если бы реализовали хотя бы один из своих моментов до перерыва. Их было несколько. На 18-й минуте вышедший с капитанской повязкой Дмитрий Пахомов ювелирной передачей отсёк защитника гостей и вывел Дмитрия Бушуева на ударную позицию – замах у того был рублёвый, а удар – копеечный: мяч прикатился в руки Романа Ковалёва.









Когда же Бушуев начнёт забивать в стопроцентных ситуациях?



На 25-й минуте грубо ошиблась оборона гостей и выдвинутый на острие Илья Глебов выскакивал с глазу на глаз с Ковалёвым, но врастать-здоровяк вновь отвёл угрозу.









Момент Глебова...









Вратарь Ковалёв отвёл все угрозы во втором тайме



На 35-й минуте цирковой номер пытался исполнить хавбек Антон Рощин, который с лету пытался перебросить мяч в дальний угол – мимо.









Трюк Рощина. Гол мог выйти на загляденье



Наконец, в одном эпизоде гости варварски сбили подключившегося к атаке защитник Илью Коротких, но липчане крайне неудачно распорядились выгодным штрафным прямо по центру ворот.









Сбивают Коротких...













Гости были готовы лечь хоть костьми, лишь бы не пропустить













Увы, штрафной успеха не принёс



У ворот нашего Никиты Яворского до перерыва особых угроз не возникало. Но всё изменилось во второй тайме.





Пошли забивать и оголили тылы



Но «Металлург» был вынужден рисковать и идти вперёд. А это в свою очередь оголило тылы нашей команды. На 56-й минуте этим чуть не воспользовался нападающий гостей Владимир Ульяновский, который с середины поля убежал один на один с нашим вратарём.









Форвард убегает к нашим воротам, только пятки сверкают



Яворский сумел спасти нашу команду, а добиванию из убойной позиции помещали героические действия защитников Романа Ткачука и Павла Комара.











Яворский тащит



Спустя 5 минут Ульяновский вновь вырывался с мячом на ударную позицию – вновь Яворский выглядел молодцом.





Голы со "стандартов"



Забить гости смогли после углового: липчане толком не разобрались, кто кого должен держать в штрафной и хавбек Дмитрий Прутов головой сумел поразить цель, причём мяч предательски ударился о землю перед Яворским, взмыл вверх и окончательно дезориентировал вратаря – 0:1.









Гости всё же добились своего. Праздновать прибежал даже тренер



Ничья «Металлург» никак не устраивала и, как сказал после игры капитан команды Дмитрий Пахомов, «мы пошли за вторым голом». Временами липчане придавливали торпедовцев, но те держались, а потом….











Шли вперёд до последнего







Развязка - драматическая и нелогичная



За плечами воспитанника питерского футбола Быкова всего 8 матчей на профи-уровне за «Торпедо» в текущем сезоне и два гола – оба… во ворота «Металлурга». В первом круге он вообще первый раз вышел на поле за Миасс в концовке встречи и чуть ли не первым касанием принёс торпедовцам победу – 1:0. Просто «злой гений нашей команды».











Болельщики опять в недоумении







«Металлург» — «Торпедо» — 1:2 (0:0)





Голы: 0:1 – Прутов, 61. 1:1 – Р.Ткачук, 75. 1:2 – Вс.Быков, 89.





«Металлург»: 74. Яворский. 42. Лапшов. 67. Р.Ткачук. 91. Комар. 27. И.Коротких (4. Горунков, 56). 8. Д.Пахомов (к). 23. Кононенко. 14. Гордиенко (31. Гайдук, 56). 87. Рощин (17. Глухов, 56). 22. Бушуев (15. М.Елизаров, 74). 19. И.Глебов (77. Н.Киселёв, 82).





«Торпедо»: 27. Р.Ковалёв. 5. Лопатько. 4. Самуэль. 14. Амелин. 22. Дм.Кузьмин. 19. Е.Поздняков (99. М.Руднев, 70). 23. Прутов (к) (20. И.Масленников, 90). 7. Замятин. 74. Казимир (8. Серченков, 46). 62. Офицеров (49. Вс.Быков, 88). 77. Ульяновский (18. Палкин, 70).





Предупреждения: Д.Пахомов, 26. Горунков, 63 – Амелин, 64.





Судья Я.Марушко (Самара). Лайнсмены Р.Селезнёв (Воронеж), Д.Шварц (Смоленск). Инспектор А.Монахов (Москва). Делегат И.Новиков (Москва).





Липецк. Стадион «Сокол». 190 зрителей.

Липецкий стадион «Сокол» пока так и не стал счастливым для футболистов «Металлурга», которые потерпели на нём уже второе поражение, на этот раз от «Торпедо» из Миасса Челябинской области – 1:2.А беда, как известно, не приходит одна. На сталеваров буквально посыпалась эпидемия травм: начал забивать в начале сезона Денис Сёмин – получил повреждение и выбыл, возможно, до конца года, подхватил бомбардирскую эстафету Григорий Борисенко – примерил гипс на травмированной руке.Добавим к этому и дисквалификацию за две желтые карточки и удаление в прошлом матче капитана команды Дмитрия Векликородного, который смотрел матч с трибуны.Не случайно в предматчевом интервью Иван Лапшов отметил, что ничья с учётом турнирной ситуации не устраивает «Металлург». Команде нужна только победа. Не будь дикого турнирного отставания, липчане смогли бы сыграть проще и надёжнее и, гладишь, судьба матча сложилась бы по иному.«Металлург» ответил серией замен. Неплохо вошли в игру Сергей Гайдук и Егор Глухов. Последний и помог отыграться на 75-й минуте. Его точнейший навес со штрафного нашёл вблизи ворот светлую голову почти двухметрового центрального защитника Романа Ткачука и тот переправил мяч в угол – 1:1.На 89-й минуте смачный удар в «девятку» удался 18-летнему дебютанту профессионального футбола Всеволоду Быкову. На поле он к тому моменту находился всего 4 минуты. И забил победный мяч – 1:2.- Наверное, хочет перейти в ваш «Металлург», пошутил после игры самый именитый в составе гостей экс-полузащитник «Урала» и «Ротора», проведший более 30 матчей в Премьер-Лиге, бородач Сергей Серченков.Миасская «сказка» продолжается на зависть многим, а у «Металлурга» очков опять не прибавилось.