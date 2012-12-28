Светлана Бедрова: «Речи об увольнении не шло, а сам конфликт был исчерпан в то же день»

В департаменте образования Липецка прокомментировали ситуацию с молодой учительницей гимназии №12.

Руководитель департамента образования Липецка Светлана Бедрова прокомментировала GOROD48 инцидент в гимназии №12. Напомним, по соцсетям разошлось видео, на котором учительницы английского языка Алиса Кучеренко, рассказала, что ее заставили публично извиняться перед ученицей 2-го класса, которую она поставила в угол за то, что та пила на уроке сок, и ей намекают на увольнение.— Рабочая проверка департамента пока еще не завершена. Но, что на данный момент хорошо известно: так это то, что инцидент был исчерпан сразу же после того, как он произошел, то есть, 2 октября. Даже мать девочки в тот же день свои претензии отозвала. Немного непонятно, почему учительница решила вынести все это на суд общественности. Нигде ни разу не прозвучало, что ее собираются уволить. У нас так не поступают. Все прекрасно понимают, что это молодой преподаватель, только что пришел работать в школу, первый опыт. Девушка за сентябрь имела три жалобы на нее от детей и родителей, одного ребенка даже пришлось перевести в другую группу по иностранному языку. Никто же ее за это не стал упрекать, все прекрасно понимают, что это ее первые шаги на поприще преподавания. В то же время, второклассники еще маленькие дети, к ним также нужен мягкий подход, с пониманием. Что произошло в тот день? У мальчика в этом классе был день рождения, и он угостил одноклассников соком, а девочка не успела его допить на перемене. Ну, это же совсем малыши еще. Но в любом случае, конфликта достойного обсуждения в прессе и соцсетях не должно было быть. И еще раз хочу повторить — никакого увольнения не предполагалось и не предполагается. Если хочет учитель работать, мы окажем всякое содействие, поможем с адаптацией, у нас хорошо работает система наставничества, да и мой кабинет всегда открыт и для учителей, и для родителей. Отдельно отмечу, что по итогам проверки департамент даст оценку и действиям руководства школы. Насколько эффективно оно действовало в вопросе разрешения конфликтной ситуации, — сообщила Светлана Бедрова.Удивлена, тем, что эта история выплеснулась в Интернет и мать одной из учениц 2-го класса Елена Фирсова.— И я окончила эту гимназию, и дочь моя в ней учится. Мы привыкли все обсуждать внутри учебного заведения. А тут выплескивается в соцсети, причем разжигается такой вал негатива комментаторами! А ведь вторую сторону никто не выслушал. Ни школу, ни родителей. Ведь на самом деле, конфликт, если его можно так назвать, был исчерпан в тот же день. Что рассказали дети, придя домой? То, что девочка не пила сок прямо на уроке. Она по звонку забежала в класс и по звонку пила еще сок. И не у доски ее поставила учительница, а в угол! Так рассказывают дети. Ставить в угол, ну это же не детский сад. Если бы с моей дочерью так поступили, я бы тоже возмутилась. Но еще раз говорю, родители девочки еще в тот же день забыли свою обиду. И тут прямо в день учителя в Интернете появляется это видео и целый вал негатива от пользователей. Это не правильно, — сказала GOROD48 Елена Фирсова.