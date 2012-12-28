Идя на поводу мошенников, жительница Усманского района набрала кредитов и продала машину, чтобы отдать деньги им
Выходные в Липецке: каких педагогов липчане любили в школе, открытие театрального сезона, раздача кошек и собак
В конфликте молодой учительницы со второклассницей разбирается департамент образования Липецка
Идя на поводу мошенников, жительница Усманского района набрала кредитов и продала машину, чтобы отдать деньги им
В конфликте молодой учительницы со второклассницей разбирается департамент образования Липецка
Выходные в Липецке: каких педагогов липчане любили в школе, открытие театрального сезона, раздача кошек и собак
Происшествия
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23 минуты назад
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В конфликте молодой учительницы со второклассницей разбирается департамент образования Липецка
Преподаватель английского рассказала, что ей намекают на увольнение за то, что она поставила у доски девочку, которая еле печенье и пила сок на уроке
После случившегося мама школьницы устроила скандал. Учительницу заставили извиняться перед девочкой. В ЛДПР сообщают, что учительнице намекнули на увольнение.
Как сообщили GOROD48 в администрации Липецка, в городском департаменте образования в данный момент проводится служебная проверка, с целью выяснения - как все было на самом деле.
Видео: vk.com/lipetsk_ldpr
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