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495
23 минуты назад
9

В конфликте молодой учительницы со второклассницей разбирается департамент образования Липецка

Преподаватель английского рассказала, что ей намекают на увольнение за то, что она поставила у доски девочку, которая еле печенье и пила сок на уроке

В сообществе липецкого регионального отделения ЛДПР сообщается о конфликте, возникшем в одной из школ города. Молодая учительница английского языка Алиса Кучеренко замещала урок во втором классе. По ее словам, на уроке одна из учениц начала кушать и пить сок. После нескольких замечаний учительница поставила девочку возле доски в качестве наказания.

После случившегося мама школьницы устроила скандал. Учительницу заставили извиняться перед девочкой. В ЛДПР сообщают, что учительнице намекнули на увольнение.

Как сообщили GOROD48 в администрации Липецка, в городском департаменте образования в данный момент проводится служебная проверка, с целью выяснения - как все было на самом деле.

Видео: vk.com/lipetsk_ldpr
конфликт в школе
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Комментарии (9)

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Сначала новые
Липецк
2 минуты назад
Что за преступление совершила учительница?Раньше бы за это "" покушать",ученик получил бы указкой по башке,и родители сказали спасибо!А сейчас все звезды,что дети,что родители.
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Скоро
6 минут назад
Все учителя разбегутся из школ. И так учителей не хватает. А что должна сделать учитель? Ну, пусть все дети едят, спят, танцуют и т. д. во время урока. Если этой девочке можно, то почему другим не последовать примеру. Урок - это дисциплина. И ученик 2го класса - это не ученик 1го класса. Странная позиция родителей, завуча и директора.
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Учитель труда
10 минут назад
Увольнять директора надо за такое решение... ЛДПР разберётся... А что за школа такая? Кто -нибудь знает?
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Гость
11 минут назад
Дальше дочка покажет мамочке где раки зимуют. Что творится, что хочу то и делаю на уроке.
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Отец
11 минут назад
Ребëнок ел печенье и пил сок, какое преступленье и непослушанье, а нечего что ,то чем кормят детей в школе не каждая свинья жрать будет.
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Липчанин
12 минут назад
Мамашка чья-нить жена из липецкой колхозной "элиты"? Педагогу терпения, всё будет путём.
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Безмасочник
13 минут назад
Ребенок захотел кушать. За что наказание? Такие действия учительницы могут оставить глубокую психологическую травму в душе на всю жизнь.
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Лида
15 минут назад
Совсем съехали с катушек? Вы еще учителей на колени поставьте перед молокососами.Закрывать нужно такую школу.
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Ентот пэтриот
15 минут назад
Ну очень страшная история. Читаешь и плачешь.
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