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Общество
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сегодня, 07:59
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Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Руководство фабрики обвиняется в мошенничестве
Дело о мошенничестве с бюджетными средствами руководством фабрики, принадлежащей бывшему президенту Украины Петру Порошенко возбуждено в 2015 году.
«Липецкая фабрика Roshen вела в судах серию дел о начислении ей НДС при строительстве производства в Косыревке Липецкого района, которое проводила нижегородская научно-производственная фирма «Металлимпресс». В 2015 году ей было предложено доплатить почти 285,9 млн рублей НДС за I-IV кварталы 2012 года, а также 26,2 млн рублей пеней по налогу и штраф в размере 49,5 млн рублей.
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