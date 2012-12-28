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сегодня, 07:59
8

Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря

Руководство фабрики обвиняется в мошенничестве

Как сообщает ТАСС, срок следствия по делу о мошенничестве с НДС, в котором подозревают руководство фабрики, продлено до 13 декабря.

Дело о мошенничестве с бюджетными средствами руководством фабрики, принадлежащей бывшему президенту Украины Петру Порошенко возбуждено в 2015 году.

«Липецкая фабрика Roshen вела в судах серию дел о начислении ей НДС при строительстве производства в Косыревке Липецкого района, которое проводила нижегородская научно-производственная фирма «Металлимпресс». В 2015 году ей было предложено доплатить почти 285,9 млн рублей НДС за I-IV кварталы 2012 года, а также 26,2 млн рублей пеней по налогу и штраф в размере 49,5 млн рублей.
«Рошен»
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
дед
16 минут назад
На этом месте,в советское время,была кондитерская фабрика. Кто в теме,тот помнит,какой вкусный запах витал в этом районе. Местные жители улицы Доватора,так и называли её,-"сладкая улица")))
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Завертка КЦ1
23 минуты назад
Работал оператором, ничего плохого сказать не могу, работа была хорошая, условия труда приличные, платили хорошо, руководство было вменяемое. Сейчас такого сочетания не найти.
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Житель
55 минут назад
Конфетки были хорошие
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Интересно
сегодня, 08:53
А кто ему втюхал эту фабрику на Липецкой земле,в черте города?
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Ответ
53 минуты назад
Сторонники приватизации. Это же очевидно.
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да уж
сегодня, 08:46
Дали всё растащить,а теперь и дело можно заводить...
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Шурик
сегодня, 08:21
С добрым утром, проснулись наконец то. А вокруг посмотри, работы у прокуратуры невпроворот.
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Интересно
сегодня, 08:10
С кого теперь спрашивать? Порошенко, ау!
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