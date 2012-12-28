По улице Папина бегал голый мужчина: полиция проверяет сообщения липчан

Полиция проводит проверку.

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По соцсетям расходится видео, снятое 3 октября на улице Папина. На нём — голый снизу по пояс мужчина.— Жизнь удалась. Четверг — почему нет? Почему в четверг не нафигачиться, да босичком по Папина не пройтись. Погода отличная, солнце светит, всё получается, — комментирует видео его автор.Ролик уже посмотрели и в полиции.— Отдел полиции №3 проверяет сообщения липчан, — рассказали GOROВ48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.