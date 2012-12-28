Сегодня в Липецке: большие женщины, юбилейный концерт и липчане начали активно избавляться от денег
Липецкая вечЁрка: воздушная тревога, труп на пляже и возможное благоустройство Каменного лога
Липецкая вечЁрка: труп у дороги, пострадавшая от падения светофора и новый-старый мэр Ельца
Общество
2774
сегодня, 16:51
26
По улице Папина бегал голый мужчина: полиция проверяет сообщения липчан
Полиция проводит проверку.
— Жизнь удалась. Четверг — почему нет? Почему в четверг не нафигачиться, да босичком по Папина не пройтись. Погода отличная, солнце светит, всё получается, — комментирует видео его автор.
Ролик уже посмотрели и в полиции.
— Отдел полиции №3 проверяет сообщения липчан, — рассказали GOROВ48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
0
0
1
0
17
Комментарии (26)