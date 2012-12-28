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2774
сегодня, 16:51
26

По улице Папина бегал голый мужчина: полиция проверяет сообщения липчан

Полиция проводит проверку.

По соцсетям расходится видео, снятое 3 октября на улице Папина. На нём — голый снизу по пояс мужчина.

— Жизнь удалась. Четверг — почему нет? Почему в четверг не нафигачиться, да босичком по Папина не пройтись. Погода отличная, солнце светит, всё получается, — комментирует видео его автор.

Ролик уже посмотрели и в полиции.

— Отдел полиции №3 проверяет сообщения липчан, — рассказали GOROВ48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
хулиганство
эксгибиционист
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Комментарии (26)

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Как гость
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Сначала новые
жизнь она такая
12 минут назад
с утра сушняк, максимкой разбавил
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Открою тайну.
46 минут назад
Это он праздновал что утвердили одного снова мэром Ельца. Вот от радости и нерасщитал. Бывает.
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Максим
сегодня, 19:34
Я снимал. Полицию тоже вызвал. Ждать не стал уехал.
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Новояз
сегодня, 19:33
Не голый, а отрицательно одетый
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Animal Planet.
сегодня, 19:28
Нужно было вызвать полицию,и отследить передвижение этого веселого человека.
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Васек
сегодня, 19:21
Колбасер по пояс голый))
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65+
сегодня, 19:01
Заплатил ЖКХ и побежал открывать дорогу на Папина ! Надоел ему бардак последние штаны отдал чтобы быстрей сделали дорогу .
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Правда
сегодня, 18:33
А работать не пробовали,что бы не проверять.Куда делись пэпээсники.Эй буржуи,а ну повысьте и зарплату и наберите новый состав.
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Народный обозреватель
сегодня, 18:32
Тот момент когда отдал последний платеж по ипотеке
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Липчанин
сегодня, 18:29
Главное погода позволяет, почему бы и не побегать.
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