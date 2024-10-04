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Происшествия
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сегодня, 15:00
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«После падения светофора уже неделю хожу по врачам»
Пострадавшей на площади Героев 23-летней девушке наложили два шва над бровью, а ещё она стала хуже видеть.
В «Липецкгорсвете» сообщили, что эту стойку больше трёх раз повреждали автомобили. После каждой такой аварии стойку сваривали. Но сварка не выдержала сильный ветер — а он в этот день был с порывами до 17 м/с.
С пятницы по понедельник девушка провела в БСМП под наблюдением врачей.
30 сентября её выписали. Но всю эту неделю она продолжила ходить по врачам и лечиться.
В «Липецкгорсвете» уже предложили пострадавшей компенсацию морального и материального вреда, но озвученная сумма девушку не устроила. По её словам, она уже больше потратила на лечение.
— Над бровью у правого глаза мне наложили два шва. Также я получил ушиб копчика. Уже после выписки из БСМП невролог поставил мне диагноз «сотрясение головного мозга». Также я посещала офтальмолога в больнице на улице Ленина: правый глаз теперь видит хуже, чем левый. Зрачок вообще не до конца на всё реагирует. Сейчас меня направили на лечение у окулиста по месту жительства — но врач пока в отпуске, — рассказала GOROD48 о своём здоровье пострадавшая.
Если решить вопрос с компенсацией со стороны «Липецкгорсвета» полюбовно не получится — девушка намерена идти в суд.
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