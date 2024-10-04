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1254
сегодня, 15:00
24

«После падения светофора уже неделю хожу по врачам»

Пострадавшей на площади Героев 23-летней девушке наложили два шва над бровью, а ещё она стала хуже видеть.

Ровно неделю назад — 27 сентября на площади Героев в Липецке сильный ветер свалил светофорную стойку. Конструкция  сбила с ног 23-летнюю девушку. Личанка упала с высоты собственного роста и ударилась спиной и головой об асфальт.

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В «Липецкгорсвете» сообщили, что эту стойку больше трёх раз повреждали автомобили. После каждой такой аварии стойку сваривали. Но сварка не выдержала сильный ветер — а он в этот день был с порывами до 17 м/с.

С пятницы по понедельник девушка  провела в БСМП под наблюдением врачей.

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30 сентября её выписали. Но всю эту неделю она продолжила ходить по врачам и лечиться.

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В «Липецкгорсвете» уже предложили пострадавшей компенсацию морального и материального вреда, но озвученная сумма девушку не устроила. По её словам, она уже больше потратила на лечение.

— Над бровью у правого глаза мне наложили два шва. Также я получил ушиб копчика. Уже после выписки из БСМП невролог поставил мне диагноз «сотрясение головного мозга». Также я посещала офтальмолога в больнице на улице Ленина: правый глаз теперь видит хуже, чем левый. Зрачок вообще не до конца на всё реагирует. Сейчас меня направили на лечение у окулиста по месту жительства — но врач пока в отпуске, — рассказала GOROD48 о своём здоровье пострадавшая.

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Если решить вопрос с компенсацией со стороны «Липецкгорсвета» полюбовно не получится — девушка намерена идти в суд.

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Комментарии (24)

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Как гость
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Сначала новые
Сергей
20 минут назад
Если сбивали, значит должен стоять новый, а не старый.
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Внушаемый
37 минут назад
Думается светофор уже три раза сам падал,придумали что автомобили сбивали !
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Викторм
47 минут назад
Эти жулики, небось, тысяч пять предложили. Они на этом светофоре своровали раз в 10 больше.
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Ад
59 минут назад
Причем здесь какие-то автомобили , сбившие светофор ? По фото видно , что столб просто проржавел и сгнил , а сварки и усиления не видно. В ответе , тот кто отвечает за этот объект, и у него есть имя , с него и спрос .
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Антон
сегодня, 15:55
Горсветчик иди заборы делай как ранее Менеджер эффективный
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Ездюк
сегодня, 15:43
Скоро еще и внезапную беременность обнаружат, а светофору 24 года потом алименты платить.
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[[[[
20 минут назад
согласен на все сто
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Либерман
сегодня, 15:41
Вся помощь оказывалась по полису.Окулист тоже. Интересно на что она потратилась? Какие справки она предоставит в суд? Видимо сумму морального ущерба хочется выше
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Имя
48 минут назад
К врачам в поликлинике по омс запись бывает не дождаться, по 2 недели приходиться ждать иногда. То в отпуске врач, то на больничном, то просто расписан график. Если вы терпила и вам ваше здоровье не важно, то ждите. Лучше вообще без травм и выплат компенсаций оказаться, чем вот так вот «хотеть сумму побольше».
Ответить
Имя
сегодня, 15:54
К врачам в поликлинике по омс запись бывает не дождаться, по 2 недели приходиться ждать иногда. То в отпуске врач, то на больничном, то просто расписан график. Если вы терпила и вам ваше здоровье не важно, то ждите. Лучше вообще без травм и выплат компенсаций оказаться, чем вот так вот «хотеть сумму побольше».
Ответить
Гость
сегодня, 15:49
Вам откуда знать что вся помощь оказывалась по полису? Препараты лекарственные сейчас тоже выдают бесплатно? Сомнительно.
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Житель
сегодня, 15:40
Водители, со слов «Липецкгорсвета», сбили опору чтобы показать что она сгнила. «Липецкгорсвет» не следит же за опорами пока не упадут...
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Екатерина
сегодня, 15:40
Она может смело идти в суд. Там сейчас сидят барыги и тратися на ромонт для них не рентабельно, тем более это не приносит им дохода..
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Житель
сегодня, 15:38
Фил, падение происходит с такой скоростью, не успеешь отскочить даже если успеешь увидеть...
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