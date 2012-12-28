Дело об отрезанных ногах дошло до суда: изуверу вменяют еще одно убийство и издевательства над матерью
Происшествия
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сегодня, 15:46
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На площади Героев ветер свалил светофор: пострадала девушка
В «Липецкгорсвете» сообщили, что эту стойку несколько раз повреждали автомобили.
— Стойку больше трех раз сносили автомобили, после каждой такой аварии стойку сваривалии. Сильный ветер показал, что ее необходимо заменить и поставить новую, а также проверить все светофорные объекты в городе на предмет аварийности. Безусловно, с сотрудниками «Горсвета» будет произведена внутренняя проверка. За халатное отношение к выполненным работам виновный будет наказан, — прокомментировал случившееся руководитель «Липецкгорсвета» Кирилл Симаков.
Напомним, сегодня утром спасатели предупредили об усилении ветра, скорость его порывов может составлять до 17м/с.
Фото пресс-службы администрации Липецка
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