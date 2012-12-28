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1873
сегодня, 15:46
22

На площади Героев ветер свалил светофор: пострадала девушка

На площади Героев в Липецке сильный ветер свалил светофорную стойку. Конструкция упала на переходившую дорогу девушку, она получила травмы.

В «Липецкгорсвете» сообщили, что эту стойку несколько раз повреждали автомобили.

— Стойку больше трех раз сносили автомобили, после каждой такой аварии стойку сваривалии. Сильный ветер показал, что ее необходимо заменить и поставить новую, а также проверить все светофорные объекты в городе на предмет аварийности. Безусловно, с сотрудниками «Горсвета» будет произведена внутренняя проверка. За халатное отношение к выполненным работам виновный будет наказан, — прокомментировал случившееся руководитель «Липецкгорсвета» Кирилл Симаков.

Напомним, сегодня утром спасатели предупредили об усилении ветра, скорость его порывов может составлять до 17м/с.

Фото пресс-службы администрации Липецка
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Комментарии (22)

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Как гость
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Липчанин
13 минут назад
Все столбы и знаки на соплях. Стяжки не выдержат напора.
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Лиза
25 минут назад
Здоровья пострадавшей девушке.
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Дед
49 минут назад
Вот так на этом экономим но прибыль в карман........
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коля
54 минуты назад
вот интересно при таких ветрах .взять землю в аренду на 50 лет и построить ветрогенератор .а лучше 5 .вот думаю у нас это .реально..чудики с адмы разрешат .так интересно.
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А
43 минуты назад
Ты прям уверен что проблема в ветрах, да!?)))
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Гость
сегодня, 16:53
Кто же придумал эти сборные мачты? Их ветром крутит мама не горюй. Да и ещё на них навешивают знаки, тем самым создают ветровые нагрузки. При малейшем ветре болты просто срезаются и они раскручиваются а как их мотает просто жуть.
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Автохам
сегодня, 16:50
Надо дома сидеть в такую погоду.
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Липчанин
сегодня, 16:48
На фото хорошо видно что труба сгнила.....вот *
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Витёк
сегодня, 16:48
Раньше в стойки светофоров камазы врезались: камаз в утиль, стойку светофора просто подкрасить. Может хватит воровать вагонами, оставьте хоть что то простолюдинам.
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не.понял
45 минут назад
Зачем??
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И то вправду!
36 минут назад
Зачем?? Зачем простолюдинам что-то оставлять....
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не.понял
5 минут назад
Зачем простолюдинам что-то оставлять.... ну да, зачем с кем-то делиться, если никто не требует делиться?? вообще не понятно, о чем речь..
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Гость
сегодня, 16:43
Всё в городе одноразовое, посмотрите разметки на дорогах, в середине лета нанесут, через две недели их уже не видно, и так во всём.
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коля
сегодня, 16:35
Да это нормально .так городят теперь.на 29 вообще ветром развернуло светофор .месяц помоему .переход с 29 на европейский.
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