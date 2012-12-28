Дело об отрезанных ногах дошло до суда: изуверу вменяют еще одно убийство и издевательства над матерью
Происшествия
261
28 минут назад
Пострадавшая при падении светофора девушка доставлена в БСМП
Светофор ударил ей по ногам и она упала с высоты собственного роста.
Девушка переходила дорогу по пешеходному переходу, когда ее сбил с ног падающий светофор. Девушка упала с высоты собственного роста и ударилась головой об асфальт.
Напомним, на площади Героев в Липецке сильный ветер свалил светофорную стойку. В «Липецкгорсвете» сообщили, что эту стойку несколько раз повреждали автомобили.
0
0
0
0
0
Комментарии