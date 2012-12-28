Пострадавшая при падении светофора девушка доставлена в БСМП

Светофор ударил ей по ногам и она упала с высоты собственного роста.

Пострадавшей при падении светофора на площади Героев девушке — 23 года. Она была доставлена в БСМП.Девушка переходила дорогу по пешеходному переходу, когда ее сбил с ног падающий светофор. Девушка упала с высоты собственного роста и ударилась головой об асфальт.Напомним, на площади Героев в Липецке сильный ветер свалил светофорную стойку. В «Липецкгорсвете» сообщили, что эту стойку несколько раз повреждали автомобили.