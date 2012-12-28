Пьяная девушка снесла столб в Сселках и повредила несколько автомобилей на Соколе: ее арестовали на 10 суток
20-летняя девушка бесплатно переоделась в магазине и оттолкнула преследовавшую её охранницу
2,5 года колонии-поселения получил водитель, устроивший кровавое ДТП на Октябрьском мосту
«Казнить нельзя помиловать»: липчанин Леонид Стуров нашел разночтение в правилах платной парковки
2,5 года колонии-поселения получил водитель, устроивший кровавое ДТП на Октябрьском мосту
Общество
598
сегодня, 17:53
4
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
4 октября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – подачу холодной воды ограничат на пяти улицах, предупредили в компании.
Воду для питья подвезут по адресам: улица Гастелло, 75, 9 микрорайон, 11. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
4 октября плановые ремонтные работы на сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.
С 09:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета перебои с электричеством (не более трех часов для отдельного домовладения) будут наблюдаться у потребителей на улицах Лутова, Белана, Хорошавина, Шуминского, Катукова, в 28 микрорайоне.
С 09:00 до 18:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицы Репина, Меркулова, Перова, Ладыгина, Асфальтную, Кибальчича, Липецкую, Привокзальную, Фабричную, проспект 60 лет СССР, проезд Потапова.
С 14:00 до 17:00 ремонтные работы будут проходить на улице Фридриха Энгельса.
0
0
0
0
0
Комментарии (4)