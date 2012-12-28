На пяти улицах Липецка отключат холодную воду

4 октября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – подачу холодной воды ограничат на пяти улицах, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома и здания №№ 1, 3, 4а, 4б, 4в, вл. 5, 6, 7, вл. 8, 9, 12, 18, 22 по улице Металлургов, №№ 1, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 14, 14б в 9 микрорайоне, №№ 1, 2, 4, 5, 17, 21 по улице Яна Фабрициуса, подачу воды также ограничат жителям частного сектора улиц Гастелло, Лесной.Воду для питья подвезут по адресам: улица Гастелло, 75, 9 микрорайон, 11. После окончания работ возможно повышение мутности воды.4 октября плановые ремонтные работы на сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.С 09:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета перебои с электричеством (не более трех часов для отдельного домовладения) будут наблюдаться у потребителей на улицах Лутова, Белана, Хорошавина, Шуминского, Катукова, в 28 микрорайоне.С 09:00 до 18:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицы Репина, Меркулова, Перова, Ладыгина, Асфальтную, Кибальчича, Липецкую, Привокзальную, Фабричную, проспект 60 лет СССР, проезд Потапова.С 14:00 до 17:00 ремонтные работы будут проходить на улице Фридриха Энгельса.