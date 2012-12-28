Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Ночью в России перехвачены 125 беспилотников
Происшествия
В Липецкой области объявлена воздушная опасность
Происшествия
Пьяная девушка снесла столб в Сселках и повредила несколько автомобилей на Соколе: ее арестовали на 10 суток
Происшествия
На центральном пляже Липецка обнаружен труп мужчины
Происшествия
20-летняя девушка бесплатно переоделась в магазине и оттолкнула преследовавшую её охранницу
Происшествия
Лёша Солдат не просился на УДО
Общество
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
2,5 года колонии-поселения получил водитель, устроивший кровавое ДТП на Октябрьском мосту
Происшествия
Ветеринары выяснили причину гибели птиц в Комсомольском пруду
Общество
Строитель Валерий Сешенов предлагает возродить проект благоустройства Каменного лога
Общество
Читать все
«Казнить нельзя помиловать»: липчанин Леонид Стуров нашел разночтение в правилах платной парковки
Общество
2,5 года колонии-поселения получил водитель, устроивший кровавое ДТП на Октябрьском мосту
Происшествия
Бензин немного подешевел в Липецкой области
Экономика
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
На Ниженке «Тойота» запрудила ручей Студёный
Происшествия
Вася ждёт вашего дыхания: в Липецке работают шесть точек обучения первой помощи
Общество
На центральном пляже Липецка обнаружен труп мужчины
Происшествия
В Липецкой области еще один сухой день
Погода в Липецке
Дело о двойном убийстве и поджоге в Студенческом городке рассмотрит суд присяжных
Происшествия
Статистика: в Липецкой области за неделю подорожали молочка и яйца, подешевели овощи
Экономика
Читать все
Общество
598
сегодня, 17:53
4

На пяти улицах Липецка отключат холодную воду

4 октября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – подачу холодной воды ограничат на пяти улицах, предупредили в компании. 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома и здания №№ 1, 3, 4а, 4б, 4в, вл. 5, 6, 7, вл. 8, 9, 12, 18, 22 по улице Металлургов, №№ 1, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 14, 14б в 9 микрорайоне, №№ 1, 2, 4, 5, 17, 21 по улице Яна Фабрициуса, подачу воды также ограничат жителям частного сектора улиц Гастелло, Лесной. 

Воду для питья подвезут по адресам: улица Гастелло, 75, 9 микрорайон, 11. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

4 октября плановые ремонтные работы на сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета перебои с электричеством (не более трех часов для отдельного домовладения) будут наблюдаться у потребителей на улицах Лутова, Белана, Хорошавина, Шуминского, Катукова, в 28 микрорайоне. 

С 09:00 до 18:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицы Репина, Меркулова, Перова, Ладыгина, Асфальтную, Кибальчича, Липецкую, Привокзальную, Фабричную, проспект 60 лет СССР, проезд Потапова. 

С 14:00 до 17:00 ремонтные работы будут проходить на улице Фридриха Энгельса. 

отключения
0
0
0
0
0

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Светлана
13 минут назад
Как же хорошо мы жили в советское время,когда все водопроводы в Липецке были новыми.Я помню,горячую воду даже летом не отключали.Жизнь в областном центре становится все более некомфортной.
Ответить
Неделина 23
26 минут назад
Каждый Божий день нет то горячей,то холодной воды.Каждый день порывы.До отопительного сезона осталось менее месяца.Нас и в этом году ждут тяжелые испытания без отопления? Размороженные батареи в подъездах так и не поменяли после апокалипсиса в начале этого года.
Ответить
21 мкр
44 минуты назад
Почему отключили горячую воду до понедельника?!
Ответить
Очередной Прорыв
51 минуту назад
в 16 микрорайоне у 64 школы. Теперь воды нет никакой!
Ответить
Рекомендуем
Общество
«Мы надеемся, что поставщики школьного питания просчитали все риски»
Общество
Липецкая область — в топ-30 по качеству автодорог
Здоровье
Андрей Филатов: «Прогноз на начало осени неблагополучный»
Общество
Парковочные разрешения в Липецке получили 2645 человек
Общество
2 сентября в Липецке в школу пойдут более 63,6 тысячи детей
Общество
2 сентября по всей Липецкой области будет действовать «сухой закон»
Общество
На суточный рацион бродячей собаки в приюте мэрия Липецка заложила 274 рубля
Общество
Все кандидаты в губернаторы Липецкой области — миллионеры
Общество
Во время массированной атаки БПЛА 9 августа повреждения получили 106 домов
Общество
«Подвал как убежище — так себе идея...»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru