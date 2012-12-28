Попавшийся на пьяной езде водитель спрятал машину от конфискации: его осудили по ещё одной уголовной статье

Мужчину, который спрятал от приставов подлежащие конфискации «Жигули», оштрафовали на 150 000 рублей. А машину всё же пришлось отдать.

31-летнего липчанина осудили сокрытие автомобиля «Лада 210740», подлежащего конфискации по приговору суда (по части второй статьи 312 УК РФ).По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, «Ладу» у мужчины должны были конфисковать по приговору за повторное пьяное вождение. Но предприимчивый водитель решил спрятать машину, переместив её в неустановленное место. Требование судебного пристава о предоставлении автомобиля он также не исполнил.В ходе рассмотрения уже второго уголовного дела — за сокрытие подлежащего конфискации имущества подсудимый всё же решил передать автомобиль приставам. тем не менее, за сокрытие имущества его оштрафовали на 150 тысяч рублей.