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Попавшийся на пьяной езде водитель спрятал машину от конфискации: его осудили по ещё одной уголовной статье
Происшествия
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сегодня, 15:09
Попавшийся на пьяной езде водитель спрятал машину от конфискации: его осудили по ещё одной уголовной статье
Мужчину, который спрятал от приставов подлежащие конфискации «Жигули», оштрафовали на 150 000 рублей. А машину всё же пришлось отдать.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, «Ладу» у мужчины должны были конфисковать по приговору за повторное пьяное вождение. Но предприимчивый водитель решил спрятать машину, переместив её в неустановленное место. Требование судебного пристава о предоставлении автомобиля он также не исполнил.
В ходе рассмотрения уже второго уголовного дела — за сокрытие подлежащего конфискации имущества подсудимый всё же решил передать автомобиль приставам. тем не менее, за сокрытие имущества его оштрафовали на 150 тысяч рублей.
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