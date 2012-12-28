На двух десятках улиц отключат холодную воду

24 сентября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – подачу холодной воды временно ограничат потребителям 25 улиц, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 1, 1б, 7, 30, 32, 49, 51а, 51д, 52, 53, 53 стр. 1 по улице Октябрьской, №№ 1, 3, 4, 5 по улице Советской, № 1 по улице Фрунзе, №№ 3, 35, 35а, 37, 45 по улице Первомайской, №№ 1, 1б, 2, 4, 8 по улице Скороходова, №№ 6а, 8 по улице Литаврина, №№ 2, 4, 5а, 6, 7, 8, 9, 10 по улице Доватора, №№ 13, 15, 17 по улице Папина, № 1 по улице Богдана Хмельницкого, №№ 26, 29, 29а, 31, 31а по улице Светлова, № 24 по улице Тихой, №№ 13, 19 по улице Ярославской, №№ 35, 35а, 37 по улице Писарева, № 2 в переулке Литаврина, № 9 по проезду Кувшинова. Холодной воды также не будет у жителей частного сектора улиц Патриотической, Добровской, Бурлакова, Зорге, Варшавской, Олимпийской, Постышева, Писарева, Тихой, Артемова, Светлова, Железногорской.Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.