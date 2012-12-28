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сегодня, 10:26
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Погибший в горах: липчанин поднимался по дикому маршруту

Восхождение он совершал в одиночку.

33-летний липчанин, чье тело накануне утром нашли в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии на перевале Сылтранкель, совершал восхождение в одиночку и по опасному маршруту. Об этом GOROD48 рассказали в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республике.

— Маршрут, по которому отправился мужчина не является туристическим, он опасен. Но там красивое озеро, возможно липчанин пошел посмотреть на него. Причину его гибели устанавливает следствие, — рассказали нам в пресс-службе ведомства.

В республиканском управлении МЧС добавили, что неизвестно, имел ли житель Липецка альпинистские навыки. По существующим правилам, прежде чем подниматься в горы, необходимо оповестить о восхождении местное управление МЧС. Этого сделано не было.
горы
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Комментарии (1)

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сегодня, 10:31
Это суицидник какой-то, у нас таких много)))
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