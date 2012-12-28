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Происшествия
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сегодня, 10:06
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33-летний липчанин погиб на перевале Сылтранкель
Его тело нашли на высоте 3440 метров.
«Специалисты ведомства транспортировали тело до населенного пункта Верхний Баксан и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов», — сообщает ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
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