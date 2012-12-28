33-летний липчанин погиб на перевале Сылтранкель

Его тело нашли на высоте 3440 метров.

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Рано утром 17 сентября в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии на перевале Сылтранкель (высота 3440 метров) было найдено тело мужчины. Сотрудники выскокогорного спасательного отряда МЧС нашли на теле документы. Погибшим оказался 33-летний житель Липецка.«Специалисты ведомства транспортировали тело до населенного пункта Верхний Баксан и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов», — сообщает ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.