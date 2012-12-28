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сегодня, 10:06
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33-летний липчанин погиб на перевале Сылтранкель

Его тело нашли на высоте 3440 метров.

Рано утром 17 сентября в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии на перевале Сылтранкель (высота 3440 метров) было найдено тело мужчины. Сотрудники выскокогорного спасательного отряда МЧС нашли на теле документы. Погибшим оказался 33-летний житель Липецка.

«Специалисты ведомства транспортировали тело до населенного пункта Верхний Баксан и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов», — сообщает ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
горы
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Комментарии (7)

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Лиза
39 минут назад
Одному в горы ходить нельзя.
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Шушундер
сегодня, 10:33
За удовольствие надо платить. Вот он и расплатился
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Пенсионерка
сегодня, 10:24
Царствие небесное. Вечная память. Странно, что он был на маршруте один. Мы тоже ходили в Приэльбрусье, правда, другими маршрутами. Много людей погибло в этих местах. Из-за нелепой случайности или излишней самонадеянности. Да хранит Господь Бог всех альпинистов, горных туристов и спасателей.
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Джигурда
сегодня, 10:21
Страховка подвела или друг оказался вдруг , и не друг и не враг а так?
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Тот самый Аист
сегодня, 10:19
Куда ж тебя занесло......3440 метров!!!!! Горы забирают смельчаков.
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Липчанин
сегодня, 10:16
Лучше гор могут быть только горы.жалко парня.
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Спиридон
сегодня, 10:14
Долазился.
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