На платном участке трассы «Дон» перекрыто движение из-за смертельного ДТП с возгоранием грузовика
Адвокат обжаловал заочный арест бывшего заместителя губернатора Липецкой области Ильи Тузова
Виновница гибели 19-летнего парня Юлия Брунцева должна выплатить союзу автостраховщиков 905,5 тысячи рублей
«РВК-Липецк» проверит качество воды в реке Воронеж в месте сброса очищенных вод со станции аэрации
Адвокат обжаловал заочный арест бывшего заместителя губернатора Липецкой области Ильи Тузова
Виновница гибели 19-летнего парня Юлия Брунцева должна выплатить союзу автостраховщиков 905,5 тысячи рублей
Общество
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38 минут назад
Фоторепортаж: 47-е августа на левом берегу Липецка
Природа продолжает радовать теплой погодой.
А пока липчане наслаждаются великолепны сентябрем. Об этом наш фоторепортаж из левобережного района города.
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