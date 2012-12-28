Фоторепортаж: 47-е августа на левом берегу Липецка

Природа продолжает радовать теплой погодой.

Сегодня в Липецке столбик термометра поднимался до +26 градусов. Как говорят синоптики, такая погода продержится еще не менее пяти дней. Дневные температуры останутся на отметке 22-27 градусов, хотя ночные к 19 сентября могут упасть до 4-9 градусов тепла.А пока липчане наслаждаются великолепны сентябрем. Об этом наш фоторепортаж из левобережного района города.