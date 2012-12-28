39-летнего липчанина обвинят в приобретении, хранении и перевозке 9,2 тысячи пачек немаркированных сигарет
Общество
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сегодня, 17:40
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 10 сентября станут плановые ремонтные работы на сетях – с неудобствами из-за отсутствия ресурса столкнутся жители двух десятков улиц, предупредили в «РВК-Липецк».
Воду подвезут по адресам: улица Фрунзе, 30, улица Гагарина, 34, улица Артемова, 1а, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
10 сентября плановые ремонтные работы на сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.
С 09:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета перебои с электричеством – не более трех часов для отдельного домовладения в указанный промежуток – будут наблюдаться в домах №№ 7, 9, 9а, 12, 13, 13а по улице Водопьянова, №№ 3, 5, 7, 7/1, 9 по улице Меркулова, № 4/1 по Сиреневому проезду, № 11 по улице Скороходова, №№ 24, 38 по улице Калинина, №№ 32, 49, 51, 53, 53/1, 53/2, 55а по улице Октябрьской, №№ 3а, 3б, 13б, 13г, 15, 15а, 15в по улице Механизаторов, №№ 2, 2а по улице Доватора, №№ 16, 18, 20, 22, 22а по проспекту Победы, №№ 1, 3, 5, 7, 10 по улице Юных Натуралистов, № 4 по улице 8 Марта, №№ 21, 31 по улице Гоголя, № 3а на площади Победы, №№ 2, 4, 6, 8 по проспекту Победы, № 15 по улице Союзной, №№ 2, 4, 5, 7 по улице Ульяны Громовой, №№ 2, 2б, 4, 4а, 5 на площади Металлургов, также на улицах Неделина, Урожайной.
Из-за ремонтных работ на сетях с 09:00 до 18:00 отключат электричество в домах № 3 по улице Горняцкой, №№ 17, 18, 18а в 9 микрорайоне, а с 09:00 до 13:00 – в доме № 3 по Сиреневому проезду. Кроме того, с 09:00 до 17:00 по этой же причине обесточат дома № 2 по улице Московской, №№ 2б, 2г, 2д по улице Краснознаменной, №№ 292, 357 в садоводчестве «Весна», также улицу Спортивную, садоводчество «Кооператор».
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