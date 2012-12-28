Салютом после «Красного уровня» опасности займется полиция

В ночь с первого на второе сентября во дворе домов №8 по улице Бунина и № 47 по улице Стаханова в Липецке кто-то запустил салют. Это возмутило одного из наших читателей, ведь предыдущей ночью в городе атаковали БПЛА.

