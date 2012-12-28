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43 минуты назад
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Салютом после «Красного уровня» опасности займется полиция

В ночь с первого на второе сентября во дворе домов №8 по улице Бунина и № 47 по улице Стаханова в Липецке кто-то запустил салют. Это возмутило одного из наших читателей, ведь предыдущей ночью в городе атаковали БПЛА.

«В городе продолжает действовать запрет на салюты (с 26 мая 2023 года по решению оперштаба Липецкой области — прим. GOROD48). Может быть, поэтому факту виновные будут найдены и привлечены к ответственности по закону», — возмутился читатель и приложил видеозапись камеры домофона.

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области нам сообщили, что уже изучают видеозапись. По итогам проверки будет принято процессуальное решение в отношении любителя фейерверков.

Ранее уже сообщалось, что нарушение запрета на запуск салютов грозит ответственностью по нескольким административных статьям.

По статье 8.3 Кодекса Липецкой области об административных правонарушениях за нарушение прав граждан на тишину и спокойствие установлен штраф до 1 000 рублей, юридическим лицам — до 10 000 рублей.

За использование пиротехники в общественных местах предусмотрена административная ответственность по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», которая влечет штраф в размере от 500 до 1 000 рублей или административный арест до 15 суток.

За нарушение правил пожарной безопасности при запуске пиротехники предусмотрена административная ответственность по статье 20.4 КоАП РФ. Она предусматривает еще более серьезные штрафы: для граждан — до 15 0000 рублей, для юридических лиц— до 400 000 рублей.

Запуск салютов и фейерверков высотой более 50 метров, а также в границах проекции полос воздушных подходов на земную или водную поверхность вне зависимости от высоты салютов и фейерверков влечет административную ответственность по части 2 статьи 11.4 КоАП РФ, которая грозит штрафом для граждан — до 50 000 рублей, для юридических лиц — до 500 000 рублей, либо административным приостановлением деятельности до 90 суток.
салют
воздушная угроза
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