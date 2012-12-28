«В страшной аварии я потеряла единственного сына»: мать погибшего 17-летнего липчанина ищет очевидцев ДТП
Липчане недовольны ремонтом лестниц к Каменному логу, мэрия утверждает, что причин для беспокойства нет
Общество
1597
вчера, 20:24
6
Липецкая вечЁрка: воздушная опасность, везучие женщины-водители и праздник все-таки будет
Сегодня, вновь объявили воздушную опасность, к счастью, только желтый уровень, ночью две женщины попали в аварии, и праздничные линейки в День знаний все-таки пройдут с развлекательной программой.
Тем не менее, новость о ночной тревоге сегодня стала самой читаемой. Комментаторы обсуждали, где прятаться в случае чего.
«Меня интересует вопрос, где в Ельце Липецкой области есть хотя бы один указатель БОМБОУБЕЖИЩЕ. И в реальности есть ли такие помещения в Ельце и по какому адресу, оборудованы ли они для нахождения там людей?» — спросила Елена.
«Их и в Липецке нет. А вонючие подвалы с мышами и блохами — это не убежище». — ответил ей комментатор.
«Кто загадил подвалы? Жильцы, проживающие в этом доме. Может, для начала жильцам самим надо привести в порядок подвалы, устроить субботник», — включился в дискуссию еще один читатель.
«Дело не в «загадил». Беда в том, что подвалы не годятся для укрытия. В них нет запасного выхода, воды, вентиляции и т. д. Зато в них есть трубы с кипятком, к примеру», — пояснил комментатор.
Сегодня ночью на Третьем участке ЛТЗ врезался в дерево и загорелся автомобиль «Мерседес». Управлявшая машиной женщина отделалась только ушибами и ехать в больницу отказалась.
«Жаль дерево, в нашем городе скоро деревья придётся вносить в Красную книгу»» — написал читатель.
В деревья не только врезаются. Еще они сами падают на автомобили. Одно такое сегодня напротив дома № 3 по улице Шевченко в Липецке упало на «Фольксваген Поло».
Еще одной женщине-водителю крупно повезло. На улице 50 лет НЛМК «Шевроле», за рулем которого она сидела, на большой скорости наехал на бордюр, снес дорожный знак и урну, при этом от удара у машины оторвалось колесо, а в салоне сработали подушки безопасности.
«Если бы не знак, который снесла машина, она бы улетела на тротуар или въехала в остановку», — рассказал GOROD48 очевидец аварии.
Через час машину увез эвакуатор. Ни женщина-водитель, ни ее пассажирка не пострадали.
Накануне на улице Кондарева «Митсубиси Лансер» столкнулся со скутером, которым управлял 14-летний подросток. В аварии пострадал 13-летний пассажир скутера, его отвезли в областную детскую больницу.
Сразу несколько дел, связанных с дорожными авариями дошли до суда. В Липецке передано в суд громкое уголовное дело в отношении двух водителей-участников ДТП, из-за которых погиб человек.
Автомобили «Хендай Крета» и «Лада Гранта» столкнулись на перекрестке улицы Стаханова и проспекта 60-летия СССР 15 января этого года. От полученных травм в больнице умер 21-летний пассажир «Гранты». Теперь обоим водителям грозит до пяти лет лишения свободы.
А в Липецком районе в суд передали уголовное дело 43-летнего водителя, который еще летом 2022-го года автомобиле «Лада-Нива» в селе Боринское сбил женщину.
Задонский районный суд оштрафовал на 2 000 рублей 34-летнюю женщину за неповиновение законному требованию полицейских при осуществлении ими служебных обязанностей. 20 июля ее «Рено» перегородил движение у понтонного моста.
Сотрудники Госавтоинспекции сочли, что женщина пьяна и хотели запретить ей вести автомобиль. Однако та не согласилась с таким обвинением, заявив, что сотрудники вели себя агрессивно. Документы им она дала, но из автомобиля выходить отказалась. Суд встал на сторону сотрудников ГАИ, хотя и смягчил наказание матери двух детей.
Мать 17-летнего липчанина, который погиб 13 августа в страшной аварии в Лебедянском районе, когда автомобиль «Хендай Туссан» съехал в кювет и перевернулся, ищет очевидцев аварии. Те, у кого есть что сообщить, могут связаться с Ольгой Милюковой по телефону: 8-952-590-48-31.
Праздничные линейки, посвященные Дню знаний в Липецке все же состоятся в привычном формате — с развлекательной частью. В этом липчан заверил мэр Роман Ченцов. Он лишь добавил, что в школах будут введены повышенные меры безопасности.
Напомним, накануне в департаменте образования заявили, что развлекательной части не будет.
«Да не нужны детям эти линейки! Они с тяжелым сердцем и великой неохотой идут туда. Лучше бы у детей спросили — нужны они им, в принципе? Это же обязаловка, которую придумали взрослые и для взрослых — для вышестоящего начальства, чтобы отчитаться, как у всех все хорошо», — неожиданно заявила Клава.
«С Клавой не согласна. Для первоклассников, их родителей и учителей — очень радостно, и пообщаться и посмотреть на родителей». — ответила Елена.
«Видимо, разрешили только потому, что кто-то из детей или внуков власть предержащих пойдет в первый класс». — предположил Гость.
«Это хорошая новость», — уверен Липчанин.
«Как же далеки бюрократы от народа! Позвонила старшему внуку, так он возмущается: жесть стоять на жаре в костюме да ещё с букетом, выступления важны только выступающим. Я покажусь и сбегу домой, так многие делают, потом приду в класс И я на его стороне», — пробурчала Бабка Первая.
«Вам не угодишь, вчера ныли почему отменили праздник, дети готовились — сегодня почему не отменяется, вы уж определитесь», — заметил житель центра.
«1 сентября-это так трогательно! Все нарядные, веселые! Праздник-есть праздник! И всегда слезы на глазах!». — добавила Елена.
Завтра может быть побит температурный рекорд. По прогнозам синоптиков, в Липецке ожидается до +32 градусов. За время метеонаблюдений в Липецке такая же температур для дня 29 августа была зафиксирована в 1969 году.
И не забудьте, что с завтрашнего дня и до 2 сентября закрывается участок дороги на улице Космонавтов.
0
0
4
0
1
Комментарии (6)