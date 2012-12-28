Липецкая вечЁрка: воздушная опасность, везучие женщины-водители и праздник все-таки будет

Сегодня, вновь объявили воздушную опасность, к счастью, только желтый уровень, ночью две женщины попали в аварии, и праздничные линейки в День знаний все-таки пройдут с развлекательной программой.