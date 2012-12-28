В Липецкой области до +33, дождей не предвидится

В ближайшие трое суток Липецкой области сохранится повышенное атмосферное давление, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 23 градусов тепла, что на 6 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 августа в Липецкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью от +12 до +17 градусов, днем — от +28 до +33 градусов.В Липецке небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью — от +13 до +15 градусов, днем — от +30 до +32 градусов.День 29 августа стал самым теплым в Липецке в 1969 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2019 году — 3 градуса тепла.