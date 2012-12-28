«В страшной аварии я потеряла единственного сына»: мать погибшего 17-летнего липчанина ищет очевидцев ДТП
Липчане недовольны ремонтом лестниц к Каменному логу, мэрия утверждает, что причин для беспокойства нет
Погода в Липецке
479
вчера, 17:00
В Липецкой области до +33, дождей не предвидится
В ближайшие трое суток Липецкой области сохранится повышенное атмосферное давление, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 23 градусов тепла, что на 6 градусов выше нормы.
В Липецке небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью — от +13 до +15 градусов, днем — от +30 до +32 градусов.
День 29 августа стал самым теплым в Липецке в 1969 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2019 году — 3 градуса тепла.
1
0
5
3
0
Комментарии