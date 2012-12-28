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сегодня, 14:42
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Проломившему лоб женщине-пешеходу водителю грозит до двух лет лишения свободы

ДТП произошло в селе Боринское.

В Липецком районе передано в суд уголовное дело в отношении 43-летнего липчанина, ещё летом 2022-го года сбившего женщину-пешехода.

28 июля 2022 года 28 июля в Боринское Липецкого района водитель автомобиля «Нива» нарушил правила проезда пешеходного перехода и сбил 66-летнюю женщину, ее госпитализировали.

По данным следствия, липчанин, проезжая на своем автомобиле «Лада-Нива» по улице Чайковского в селе Боринское, проявил невнимательность при выполнении маневра поворота на улицу Луначарского и поэтому сбил пересекавшую проезжую часть 66-летнюю женщину.

Пострадавшей диагностировал перелом лобной кости, а также многочисленные раны и ссадины. По заключению судмедэкспертов, её здоровью был причинён тяжкий вред.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину. Его действия квалифицированы по части первой статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

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Комментарии (1)

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Викторм
22 минуты назад
И что именно они больше года расследовали?
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