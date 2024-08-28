«В страшной аварии я потеряла единственного сына»: мать погибшего 17-летнего липчанина ищет очевидцев ДТП
Уголовное дело по смертельному ДТП на перекрёстке улицы Стаханова и проспекта 60-летия СССР передано в суд
«В страшной аварии я потеряла единственного сына»: мать погибшего 17-летнего липчанина ищет очевидцев ДТП
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Происшествия
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сегодня, 12:26
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Дерево упало на машину в центре Липецка
Удар пришёлся в багажник.
На номер «112» пока сообщений об этом происшествии не поступало.
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