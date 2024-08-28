Дерево упало на машину в центре Липецка

Удар пришёлся в багажник.

Напротив дома №3 по улице Шевченко в Липецке сухое дерево упало на автомобиль «Фольксваген Поло». Ствол приземлился прямо на багажник машины.На номер «112» пока сообщений об этом происшествии не поступало.