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2375
сегодня, 12:26
23

Дерево упало на машину в центре Липецка

Удар пришёлся в багажник.

Напротив дома №3 по улице Шевченко в Липецке сухое дерево упало на автомобиль «Фольксваген Поло». Ствол приземлился прямо на багажник машины. 

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На номер «112» пока сообщений об этом происшествии не поступало.
дерево
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Комментарии (23)

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Шурик
53 минуты назад
Готов выкупить битый авто. Забрать у старого хозяина вместе с деревом.
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Ничему
сегодня, 15:15
народ не учится, в Липецке нельзя ставить машины под деревья, добром не кончится.
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Таня
сегодня, 14:28
Такой сухостой по всему городу,вон на циолковского дома 30,30/3,...30/2...весь двор сушняк весит,а упанет на людей или детишек,на машину то,кто ответит за это?новый мэр?или губернатор?
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Садовод
сегодня, 14:16
Навалили под корни шлака, уплотнили грунт колёсами - вот дерево и отомстило. Бумеранг!
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не эксперт
сегодня, 14:12
дерево хотело поместится в багажник, но он был закрыт.
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Автомобиль
сегодня, 13:45
прекрасно стоял на газоне и наверное не раз на этом месте !
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Липчанин
сегодня, 13:53
Кому и бурьян газон..
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Гы-гы
сегодня, 13:27
Пилят в ,, Нижнем парке,, , а падает на Шевченко.
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Ветеран
сегодня, 13:05
Подозрительно - часто стали падать деревья.
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Дятел
сегодня, 13:02
Это не я!
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Автохам
сегодня, 12:53
А если бы дерево на мамочку с коляской упало?
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