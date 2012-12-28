В августе охота перевесить мне календарь на кухне цифрами к стене

Итоги недели.

На этой неделе. Уже в четвертый раз с середины мая. В ночь на 12 августа оно было почти таким же, как на севере. По этому поводу некийопубликовал под присланным нам видеороликом свой стихотворный комментарий:«Вы сиянье наблюдали, хотя вы не синяки,значит это кто-то в небе расставляет маяки.Может, это злое НАТО нам пытается светить,или кто инопланетный вздумал глупо пошутить.Мы найдем и разберемся, пусть спокойно люди спят,высылаем на разведку просветительский отряд».Шутки кончаются, когда речь идет о рукотворных небесных объектах. В 2 часа ночи 14 августа, того самого, население которого 9 августа пережило жуткую ночь. Но в этот раз все обошлось — у беспилотников были иные цели.Тем временем глава Липецкого округа Давид Тодуа рассказал о восстановительных работах в пострадавших селах. Оказалось,. «Ремонт проводят на деньги социально-ответственного бизнеса и резервного фонда главы округа», — написал Тодуа. А губернатор Игорь Артамонов сообщил, что. В число получателей выплаты попадут те, чьи дома пострадали, начиная с 1 июля. Средства выделены из резервного фонда правительства области. Обратиться за выплатой можно в МФЦ.Тем временем. Глава района Давид Тодуа считает, что после пятничной ночной массовой атаки беспилотников на военный аэродром кто-то пытается создать в обществе нервозную атмосферу.Однако выяснилось, что сообщение о датчиках наведения ракет и БПЛА — фейк только для Липецкого района. Информацию распространила глава территориального отдела развития микрорайона Подгорное Коминтерновского района Воронежа Светлана Кравцова. Из Воронежа ее сообщение попало в Липецк по соцсетям, мессенджерам и чатам многоквартирных домов. В любом случае, бдительность никогда не бывает лишней.События 9 августа снова сделали актуальной тему использования подвалов многоэтажных домов под укрытия. По последним данным, в Липецке под них пригодны подвалы 1 501 многоэтажки из 2 956-ти. 54 дома исключили из перечня укрытий в связи с прохождением через подвалы транзитных трубопроводов или из-за низкой высоты перекрытий. К подвалам еще 517 многоэтажек есть замечания по санитарно-техническому состоянию. Их считают ограничено пригодными к использованию под укрытия.В самих управляющих компаниях скрепя сердце готовы пускать горожан в подвалы во время воздушных тревог., — сказал GOROD48 руководитель крупной УК. — В подвалах находятся электросборки, коммуникации, общедомовые узлы учета воды, тепла, электроэнергии. А если в их работу вмешается кто-то посторонний?— А вдруг дом тряхнет так, что в нем лопнет труба с кипятком? Какой вариант будет у тех, кто опустился в подвал? — добавил директор другой УК.Если взять во внимание старые районы города, то в сотнях домов подвалов нет вообще. В них или техническое подполье с переплетением труб и проводов на уровне груди взрослого человека, или же все коммуникации проходят просто под полом квартир первых этажей. Что делать их жильцам в случае введения красного уровня тревоги и воя сирен?«При сигнале «Воздушная опасность» и «Угроза атаки БПЛА» есть определённый порядок действий. Это — не ракетная опасность, поэтому бежать в подвалы не обязательно. Нужно отойти от окон или, если человек находится на улице, спуститься в подземный переход», — так ответили на этот вопрос в пресс-службе регионального управления МЧС.А как узнать о настоящих бомбоубежищах, тех, например, которые остались в Липецке со времен «холодной войны»? Информацию об укрытиях в вашем районе можно получить в Единой диспетчерской службе по телефону: 8 800 450 48 48.В среду на 75-м году жизни. Бывший начальник Липецкого авиацентра. Генерал-майор. Лётчик-снайпер. Заслуженный военный летчик РФ. Ведущий авиационной группы высшего пилотажа «Соколы России» до 2015 года. Почетный гражданин Липецка.Ветерану боевых действий Николаю Николаеву выписали— мужчина регулярно парковался на улице Угловой. У него есть сразу два основания для льготы — сам он ветеран, да еще и возит ребенка-инвалида. Липчанин считает, что на информационных стендах платных парковок слишком мало информации для потребителей, в которой сложно разобраться. Ветеран поэтому намерен оспорить все свои штрафы в суде. В администрации Липецка оперативно отреагировали на эту жалобу. Заявление Николая Николаева от 28 мая 2024 года о выдаче парковочного разрешения рассмотрено: с 31 мая он может бесплатно парковаться в центре города.В мэрии подчеркнули, что разрешение на льготу носит заявительный характер. С мая— Ловите инструкцию по оформлению льготы участникам БД. На Госуслугах заявляете льготу на парковку. Получаете разрешение. И Самое Главное теперь регистрируетесь на «парковки48» и в личном кабинете. Проверяйте наличие льготы. Иначе штрафы все равно будут, — разместил свой лайфхак под этой историейНа этой неделе департамент развития территории мэрии пригласил GOROD48 в рейд по выявлению водителей, которые паркуются на газонах, детских и спортивных площадках. С апреля департамент с помощью комплекса фотовидеофиксации «Дозор» выявил свыше 1400 случаев парковки на газонах. 800 нарушителей (многие повторно) по ст. 5.10 КоАП Липецкой области уже оштрафованы. «Значит, водители признали то, что нарушили закон», — резюмировали в ведомстве.Во время рейда водитель стоявшей на условном газоне (засыпанной асфальтовой крошкой силами жильцов 29-го дома по Папина) задал чиновникам резонный вопрос:— На нас жалуются? И мы будем жаловаться! Дома тут построили при советской власти еще. Все было по старым нормам — с несколькими парковочными местами во дворе. А сейчас почти в каждой квартире есть машина. Куда их ставить?В Липецке массу мест почему-то считают газонами. Но это уже затертый намертво шинами грунт, где не растет даже сорняк. Не лучше ли провести ревизию всех таких мест и там, где можно, отсыпать их под парковки щебнем или заасфальтировать?На этой неделе определились компании, которые будут кормить учащихся школ.— прокомментировали GOROD48 итоги конкурса в департаменте образования. О каких рисках идет речь? О не изменившемся с прошлого года ценнике на завтраки и обеды. Родительская доплата останется прежней — 60 рублей за один обед для учеников 5-11 классов. Меню останется разным: от 20 рублей (сок и печенье для тех, кто отказался от горячего питания) до 139 рублей для льготных категорий. Ученики начальной школы будут питаться за счет бюджета. Их будут кормить на 80 рублей в день (льготников — на 112 и 139 рублей).. Контракт на отлов и содержание безнадзорных животных получила предприниматель Татьяна Фомина.Тут же выяснилось, что чиновники не умеют пользоваться федеральным законом о госзакупках. Этот прискорбный факт признала начальник МКУ «Управление муниципального заказа Липецка» Елена Черноусова. Проблемой является планирование закупок заказчиками (департаментами мэрии), а также неграмотное составление документации. «Торгуют до бесконечности». В пример Черноусова привела программу «Мой двор» — на этот год ее еще даже не торговали, а также торги на закупки школьного питания и на регулярные перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам.Тему муниципальных закупок Андрей Захаров: в его округе до сих пор ведутся работы по муниципальной программе «Мой двор» 2023 года! «Не хочу сказать, что мы танцуем на граблях, но получается так, что в начале года мы буксуем, а в конце пытаемся догнать».— Уже сентябрь на носу, листья с берез летят, а в моем округе еще ничего не согласовано и не проторговано, — поддержала коллегу депутат Вера Урываева.. Ведь выяснилась и вовсе удивительная деталь: управление муниципального заказа сталкивается с тем, что сотрудники департаментов не знают азов профильного 44-го ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг…», принятого еще в 2013 году!— Чтобы занять должность в мэрии надо участвовать в конкурсе. Интересно, тогда как проводится конкурс, если они ничего не знают? По звонку, связям? — спросилА еще выяснилось, что. По ее словам, как только технопарк стал резидентом инновационного центра «Сколково», его руководство забыло о других направлениях своей деятельности:— Бизнесу нужны новые кооперационные связи, он ищет свои возможности для импортозамещения, для серийного выпуска востребованной продукции. Но такой бизнес не может в силу разных причин зайти на крупные предприятия. Но в этом году технопарк не провел ни одной кооперационной встречи, никак не помог бизнесу, — это я как инвестомбудсмен городской администрации говорю, — сказала Ирина Артемова.Возглавившую технопарк в мае прошлого года Жанну Хайрединову депутаты горсовета критиковали еще в июле, когда она заявила о необходимости вливания в МБУ еще 30 млн рублей из городского бюджета. Для чего? Оказалось, для того, чтобы встречаться с бизнесом, обсуждать стратегии, меры государственной поддержки., — съязвил кто-то из депутатов. Кстати, часть уставной деятельности МБУ передало на аутсорсинг. При этом фонд оплаты труда технопарка на 17 сотрудников — 14,3 миллиона рублей!Да что там технопарк! В Липецке вот уже четвертый год не могут убрать лужу с дороги по проспекту Победы, которую в 2020 году фактически с нуля построила московская компания «Руслан-1». С тех пор после дождей или таяния снега на пешеходном переходе — между ТЦ «Уют» и котлованом на месте «Спутника» — разливается большая лужа.На этой неделе об этой луже снова говорили в горсовете. «Вода на дороге может привести к опасному явлению — аквапланированию. Неуправляемую машину может на скорости вынести на тротуар, где находятся пешеходы», — обрисовал возможную ситуацию депутат Игорь Подзоров.Вице-мэр Николай Дергунов ответил, что компания «Руслан-1» реконструировала дорогу строго по проекту. А проектом мэрии дождеприемник на «зебре» предусмотрен не был. То есть случилась обычная для Липецка история, которая не отпускает со времени мэра Гулевского — любой крупный строительный проект мэрии всегда с косяками! В ответ на вопрос депутата о судьбе лужи на переходе вице-мэр ответил так:Нам этой неделе после непродолжительного ливня утонула еще одна «зебра» — на только что обновленной дороге по улице Стаханова!, — написал GOROD48 автор видеоролика. В мэрии ответили, что подрядчик срежет уложенный асфальтобетон и уложит новое покрытие, что изменит уклон дорогиА еще— Мы расписались в своем полном бессилии! — резюмировал ситуацию один из депутатов во время обсуждения проблемы массовой расклейки объявлений на остановках, опорах уличного освещения, светофорах, дорожных знаках.— Ну как мне тогда работать? — возмутился— Только штрафовать коммерсов толстым рублём за расклейку. Номера телефонов есть, позвонили, договорились о встрече, приехали выписали штраф на 100к и поехали на другой адрес. Всё гениальное просто, — дал лайфхак чиновникамНа этой неделе завершились два долгоиграющих коррупционных уголовных дела.. Воронежский суд приговорил экс-главу ЛИКа и депутата Липецкого горсовета Валерия Клевцова к шести годам лишения свободы и 83 миллионам рублей штрафа по обвинениям в мошенничестве и коммерческом подкупе при застройке микрорайона «Елецкий».Это дело было возбуждено Следкомом в 2017 году. По версии следствия, в 2013-2015 годах руководитель АО «ЛИК» Клевцов при посредничестве Любови Клевцовой, Людмилы Лариной и Алексея Федянина незаконно получил от руководителей застройщиков «Елецкого», компаний «Глобус-98» и СК «Велес», имущественные права на 79 объектов недвижимости общей стоимостью более 120 млн рублей и 12 миллионов наличкой, что Следком трактовал как коммерческий подкуп за заключение договоров совместной деятельности при строительстве жилья в новом микрорайоне на льготных условиях.Рассмотрение уголовного дела в отношении Валерия Клевцова и его подельников началось в Центральном суде Воронежа еще в феврале 2019 года. Почему не в Липецке, где жили и подсудимые, и потерпевшие? Генпрокуратура сочла, что находящийся под домашним арестом подсудимый имеет возможность использовать свои связи для влияния на ход и результаты судебного разбирательства, если бы оно проходило в Липецке.А в Липецком областном суде. Геннадия Чейкина лишили звания полковника внутренней службы, конфисковали у него 1,5 миллиона рублей и приговорили к 8 годам колонии строгого режима.«Масляное дело» тянулось с весны 2016 года. По данным Следкома, Чейкин через своего заместителя Антонину Орлову договорился с руководством усманского завода растительных масел о получении взятки за заключение контракта на поставку продукции в колонии региона и перечислении денег за товар до его поставки. Контракт был заключен на 35,1 млн рублей. Взятка составила 1,5 млн рублей.Поставлена точка и в недолгой криминальной биографии 27-летнего Евгения Комова. Убившего металлической заточкой сотрудника колонии ранее осужденного по другому уголовному делуна основании вердикта коллегии присяжных. В колонииКомов находился по приговору суда за совершение нескольких преступлений: интимную связь с несовершеннолетней, убийство и покушение на убийство ее отца и мачехи по просьбе своей 15-летней подруги (молодые люди познакомились в психиатрической больнице).. Мальчик забыл телефон, купленный ему родителями за 35 000 рублей, на полке в магазине. Его-то и подобрала пенсионерка. За кражу бабушке грозит до пяти лет лишения свободы.Липчан пригласили поучаствовать в…Нужно найти и посчитать количество встреченных во время прогулки воробьев, сфотографировать, зафиксировать координаты места встречи и до 20 августа внести эти данные на официальный сайт акции.