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Общество
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вчера, 18:20
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Для владельцев пострадавших от атак БПЛА домов введена выплата в 50 тысяч рублей
Речь идет не компенсации ремонтов. В число получателей выплаты попадут те, чьи дома пострадали начиная с 1 июля.
«Под действие меры поддержки попадают граждане, по месту жительства которых повреждены жилые помещения и признанные жилыми садовые дома, а также гаражи и хозяйственные постройки – сараи, бани, навесы, теплицы. Выплаты будут предоставлены всем гражданам, постоянно или временно прописанным в пострадавших домовладениях. Причём будут учтены случаи повреждения объектов с 1 июля этого года. При этом, речь идет не о компенсации ремонта повреждённых строений. С этим будем помогать отдельно, исходя из каждого конкретного случая», — рассказал о том, кому положена выплата губернатор Игорь Артамонов.
Средства на выплату выделяются из резервного фонда правительства Липецкой области. Обратиться за выплатой можно будет в МФЦ.
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