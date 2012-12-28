Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
11-летняя девочка погибла в столкновении грузовика и легковушки
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Прощание с Александром Харчевским состоится 17 августа
Общество
«Остается только плыть, чтобы попасть домой»
Общество
Столкновение 11-летнего велосипедиста с внедорожником в Липецке попало на камеру
Происшествия
Липчанка разыскивает напавших на ее отца
Происшествия
Убивший металлической заточкой сотрудника колонии Евгений Комов приговорён к пожизненному заключению
Происшествия
27-летнего липчанина задержали по подозрению в краже медного кабеля на 310 тысяч рублей
Происшествия
Ирина Артемова: «То, чем сейчас занимаются в технопарке, я недовольна»
Общество
В Тербунском районе на 300-х гектарах установлена карантинная фитосанитарная зона из-за опасного сорняка
Общество
Читать все
Столкновение 11-летнего велосипедиста с внедорожником в Липецке попало на камеру
Происшествия
В Липецке устанавливают умные светофоры
Общество
11-летняя девочка погибла в столкновении грузовика и легковушки
Происшествия
На реке Матыра поймали рыбака с сетями
Общество
Для владельцев пострадавших от атак БПЛА домов введена выплата в 50 тысяч рублей
Общество
Статистика: в Липецкой области дорожали молочные продукты, дешевел сахар
Экономика
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: умер Александр Харчевский, пожизненный срок убийце и потоп на улице Стаханова
Общество
Сегодня в Липецке: горожане всё активнее меняют профессии, каждый четвёртый проклинает взятый в банке кредит
Общество
Лето не отступает: жара вернется в Липецкую область
Погода в Липецке
Читать все
Общество
2719
вчера, 18:20
12

Для владельцев пострадавших от атак БПЛА домов введена выплата в 50 тысяч рублей

Речь идет не компенсации ремонтов. В число получателей выплаты попадут те, чьи дома пострадали начиная с 1 июля.

В Липецкой области вводится единовременная выплата в 50 тысяч рублей для тех, чьи дома пострадали в результате атак БПЛА.

«Под действие меры поддержки попадают граждане, по месту жительства которых повреждены жилые помещения и признанные жилыми садовые дома, а также гаражи и хозяйственные постройки – сараи, бани, навесы, теплицы. Выплаты будут предоставлены всем гражданам, постоянно или временно прописанным в пострадавших домовладениях. Причём будут учтены случаи повреждения объектов с 1 июля этого года. При этом, речь идет не о компенсации ремонта повреждённых строений. С этим будем помогать отдельно, исходя из каждого конкретного случая», — рассказал о том, кому положена выплата губернатор Игорь Артамонов.

Средства на выплату выделяются из резервного фонда правительства Липецкой области. Обратиться за выплатой можно будет в МФЦ. 

БПЛА
1
3
3
3
9

Комментарии (12)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
гость
сегодня, 08:30
Вы всегда всем будете недовольны!!! Читайте внимательно!
Ответить
Гость
сегодня, 08:24
если платить будут именно гражданам, зарегистрированным в доме, то неплохо в целом, на семью из 3 человек 150 т, помимо компенсации ремонта
Ответить
-
вчера, 23:04
500 баксов. Полкуба древесины без затрат на работу. Смех.
Ответить
Позитив
3 минуты назад
Вы читать умеете, ремонт отдельно!!!
Ответить
Ирина
вчера, 21:02
Треснул стеклопакет
Ответить
Липчанка
вчера, 19:40
Хорошая поддержка. Спасибо
Ответить
россиянка
вчера, 19:16
да уж компенсация на 2 листа профнастила Позорище
Ответить
Саша - Аппаратчик
вчера, 19:28
Можешь добавить. Нет проблем
Ответить
Липецк
вчера, 19:26
Вы читаете между строк, написано что это просто выплата сверху, а не в счёт ремонта, ремонт будет отдельно индивидуально по каждому случаю
Ответить
Безмасочник
вчера, 19:16
Думается мне, что хлопоты по сбору всяких необходимых бумажек выйдут дороже.
Ответить
Лилипут
вчера, 18:50
Вот это деньжищи.Щедрость зашкаливает
Ответить
да уж
вчера, 18:37
Внушительная сумма...
Ответить
Рекомендуем
Общество
«Мы надеемся, что поставщики школьного питания просчитали все риски»
Общество
Липецкая область — в топ-30 по качеству автодорог
Здоровье
Андрей Филатов: «Прогноз на начало осени неблагополучный»
Общество
Парковочные разрешения в Липецке получили 2645 человек
Общество
2 сентября в Липецке в школу пойдут более 63,6 тысячи детей
Общество
2 сентября по всей Липецкой области будет действовать «сухой закон»
Общество
На суточный рацион бродячей собаки в приюте мэрия Липецка заложила 274 рубля
Общество
Все кандидаты в губернаторы Липецкой области — миллионеры
Общество
Во время массированной атаки БПЛА 9 августа повреждения получили 106 домов
Общество
«Подвал как убежище — так себе идея...»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru