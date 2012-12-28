Для владельцев пострадавших от атак БПЛА домов введена выплата в 50 тысяч рублей

Речь идет не компенсации ремонтов. В число получателей выплаты попадут те, чьи дома пострадали начиная с 1 июля.



В Липецкой области вводится единовременная выплата в 50 тысяч рублей для тех, чьи дома пострадали в результате атак БПЛА.«Под действие меры поддержки попадают граждане, по месту жительства которых повреждены жилые помещения и признанные жилыми садовые дома, а также гаражи и хозяйственные постройки – сараи, бани, навесы, теплицы. Выплаты будут предоставлены всем гражданам, постоянно или временно прописанным в пострадавших домовладениях. Причём будут учтены случаи повреждения объектов с 1 июля этого года. При этом, речь идет не о компенсации ремонта повреждённых строений. С этим будем помогать отдельно, исходя из каждого конкретного случая», — рассказал о том, кому положена выплата губернатор Игорь Артамонов.Средства на выплату выделяются из резервного фонда правительства Липецкой области. Обратиться за выплатой можно будет в МФЦ.