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13 минут назад

Липецкий технопарк превратили в свадебное агентство! Как тебе такое, Илон Маск?

Депутаты горсовета жестко прошлись по руководству городской экономзоны.

Сегодня члены комиссии по экономической и промышленной политике, развитию малого среднего предпринимательства Липецкого горсовета поехали в Казинку посмотреть на то, как два резидента МБУ «Технопарк-Липецк» перерабатывают старые шины, а на месте, окунувшись в деятельность городской экономической зоны, решили, что тут не обойтись без проверки Счетной палаты.

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Липецкий технопарк изначально создавали как ОЭЗ технико-внедренческого типа. По замыслу ее «отца» Владимира Мигиты, первого вице-мэра при главе города Гулевском, резиденты зоны должны были там вылупляться из яйца, становиться на крыло и покидать гнездо, то есть, оперившись и выведя инновационный проект на уровень конвейерного производства, покидать технопарк и дальше жить самостоятельной жизнью. При создании зоны заявлялось о сроке окупаемости проекта в 34 месяца, о том, что уже к концу 2016 года чистый финансовый результат работы этой ОЭЗ составит более 1 млрд рублей, а вложенные средства приумножатся в 1,3 раза. Но в 2024 году мэрия продолжает тратить на его содержание бюджетные деньги. Более того, недавно вице-мэр Ирина Артемова заявила, что финансовая модель технопарка вовсе не предполагает выход на самоокупаемость! А сегодня директор МБУ «Технопарк-Липецк» Жанна Хайретдинова сразила наповал депутатов, среди которых немало коммерсантов, заявлением о том, что в организацию, недавно ставшей дочкой «Сколково», необходимо вложить еще 30 млн рублей!

Для чего? Оказалось, для того, чтобы встречаться с бизнесом, обсуждать стратегии, меры государственной поддержки. «Водить хороводы и пить чай с печеньками», — съязвил кто-то из депутатов. А потом выяснилось, что часть уставной деятельности в МБУ передали на аутсорсинг сторонним организациям!

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— У вас фонд оплаты труда на 17 сотрудников — 14,3 миллиона рублей. У вас какие зарплаты? — поинтересовалась у Жанны Хайретдиновой председатель депутатской комиссии Вера Урываева.

Ответа она не получила.

— Раз мы тратим бюджетные средства на содержание нашего технопарка, нам бы хотелось, чтобы МБУ выращивало своих специалистов. А вы работаете как эвент-агентство (такие компании занимаются организацией праздников с любым количеством гостей. — Прим. GOROD48). Вы пытаетесь все отдать на аутсорсинг. А ведь эти задачи — задачи непосредственно МБУ! Вам нужно за бюджетные средства сформировать команду управленцев со всеми необходимыми компетенциями. А вы взяли и вдруг поменяли, по вашим словам, стратегию развития технопарка, — сказал вице-спикер горсовета Борис Понаморев.

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— Изменение стратегии согласовано с прежним мэром, — ответила директор технопарка.

— У вас за год работы в должности куда-то не туда сместился фокус. Вам надо приземлиться. Мы не согласны с вашей позицией. Вы возглавляете бюджетную организацию. Вам нужно начать с базовых вещей. Пожалуйста, услышьте нашу позицию! — взывал к Хайретдиновой первый заместитель председателя горсовета.

Однако директор МБУ в ходе этого разговора пыталась показать себя не просто хозяйственником, но еще и патриотом. Например, говорила о своей миссии поддерживать малый и средний бизнес, не спешить выпускать на вольные хлеба резидентов технопарка, предоставлять им больше преференций и иных мер господдержки:

— Как так, взять и просто выпустить резидентов рынок? Мы должны стимулировать появление частных технопарков и индустриальных парков, где бы работал бизнес, Нельзя выгонять бизнес на улицу. Так могут говорить те, кто не понимает, как тяжело бизнесу купить или арендовать земельный участок, подключиться к сетям. Наша новая концепция - собирать не только тех предпринимателей, которые созрели, у которых есть свои идеи, а растить тех, кто только хотел бы заниматься инновационным бизнесом. Это дает возможности такому бизнесу привлекать федеральные средства для развития. Новая тема, которую, подсвечивает президент страны — реестр малых технологических компаний. По ней только разворачивают меры поддержки. Они тоже смогут пользоваться налоговыми льготами…

Пришлось Жанну Хайретдинову приземлять уже вице-мэру Ирине Артемовой, с недавних пор еще и инвестомбудсмену городской администрации, задача которого — поиск любой интересной бизнесу площадки, сокращение до максимального минимума хождений бизнес-проектов по инстанциям. Эта задача возложена в том числе технопарк. По словам Артемовой, МБУ нашло 18 потенциально востребованных бизнесу мест в Липецке, но оказалось, что к ним коммерсанты не проявили абсолютно никакого интереса. В Липецке — 22 тысячи хозсубъектов, а в технопарке нянчатся с 10-15 из них.

— У меня запросы от бизнеса, которому необходимы кооперационные связи. К нам три месяца уже стучатся производители полимеров и металлообработки, например. Это ваша работа! Но ни одного такого мероприятия в технопарке я еще почему-то не посетила. Так мы теряем уникальный бизнес, — обратилась к Хайретдиновой вице-мэр.

Кстати, ту самую вторую промплощадку технопарка в Казинке, где и состоялся этот тяжелый разговор, несколько лет занимают две компании, занятые переработкой старых шин. Непосредственно их утилизацией занимается ООО «Циркон», а превращением извлеченной из измельченных шин резины в крошку и готовые изделия — ООО «Зевс технологии». В каждой из этих двух компаний официально работает по два человека, хотя этот бизнес чрезвычайно интересен как для рынка, которым нужно сырье, так и для муниципалитета.

Цех «Циркона» очень похож на предприятие времен советской индустриализации. Так, вместо ожидаемого промышленного шредера для измельчения шин в нем электрическая гильотину, в которой покрышку нужно подавать вручную. Фактически это рабский малопроизводительный труд. Потом вручную же по куску шины раз в 15-20 секунд кладут на конвейер, который сбрасывает ее в приемник дробилки, из которой в несколько разных мешков ссыпаются кусочки разных фракций.



По словам руководителя «Циркона» Ильи Андрианова, за день таким образом можно перебить в труху 3-4 тонны шин. Илья считает, что это хорошо, хотя мощность оборудования рассчитана на переработку вдвое больших объемов. Но дробилка постоянно ломается, а купить новую установку нет средств — в 2023 году «Циркон» отчитался о 4,6 миллионах рублей полученной выручки.

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липецкий Стоунхендж 

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Утилизация предусматривает несколько стадий фильтрации полученной крошки, в ходе которых из нее магнитом выбирают металл, а струей воздуха выдувают текстиль. На выходе остается чистая резина трех фракций, которую можно использовать дальше, и корд, который продают предприятию в Красноярске для его превращения в металл. Ранее, до санкций, из резиновой крошки делали патентованные плиты и бордюры для дач, детских и спортивных площадок.

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это все, что осталось на продажу

Но как только предприятие лишилось возможности покупать финский клей, производство остановилось — никакой иной доступный клей, отечественный или китайский, не подходил: резиновые изделия из крошки разваливались. Сейчас предприятие только и делает, что продает резиновую крошку белорусам.

В Липецке, между прочим, в год образуются до 5 тысяч тонн шин как мусора. По контракту с УГС подрядчик вывозит часть таких покрышек на территорию второй промплощадки технопарка. Сюда же возят шины перевозчики и промпредприятия. В прошлом году «Циркон» переработал 3 000 тонн такого сырья. В противном случае их нужно было вывозить на полигон, что обходилось бы городскому бюджету в десятки миллионов рублей. Как помог технопарк своему резиденту? Депутаты выяснили, что никак. Почему, если этот резидент выполняет важную социальную миссию? Ответа на этот вопрос депутаты не получили.
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