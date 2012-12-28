20-летний водитель без прав сбил девушку на переходе, отвез ее в больницу, а потом скрылся
Прокуратура взяла под контроль расследование дела о ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка
Сегодня в Липецке: горожане всё активнее меняют профессии, каждый четвёртый проклинает взятый в банке кредит
В отношении врезавшегося в «Шевроле» водителя грузовика «Скания» возбуждено уголовное дело
Липецкая вечЁрка: гибель 11-летней девочки, окончание «масляного дела» и новые способы мошенничества
Происшествия
4726
сегодня, 14:25
36
С бывшего начальника УФСИН по Липецкой области сорвали погоны
Геннадия Чейкина лишили звания полковника внутренней службы, отняли у него 1,5 миллиона рублей и приговорили к 8 годам колонии строгого режима.
«Масляное дело» тянулось с весны 2016 года. По данным регионального Следкома, Геннадий Чейкин в марте 2016 года через своего заместителя Антонину Орлову договорился с руководством усманского завода растительных масел о получении взятки за заключение государственного контракта на поставку подсолнечного масла в колонии региона и перечислении денег за товар до его поставки. Контракт был заключен на 35 150 000 рублей. Взятка составила 1,5 млн рублей.
Антонина Орлова тогда заключила досудебное соглашение со следствием, полностью признав свою вину, заявив, что получила от коммерсантов лишь коробку конфет. Но ее осудили в мае 2019 года к пяти годам лишения свободы и 1,5 млн рублей штрафа как раз за посредничество и превышение должностных полномочий Параллельно силовики раскручивали дело Чейкина, который на протяжении всего предварительного следствия, а потом и многочисленных судов заявлял о своей невиновности, называя себя жертвой оговора со стороны подчиненной.
Полковник внутренней службы в итоге попал под суд по нескольким статьям Уголовного кодекса. Его обвиняли по ч. 3 ст. 159.5 УК РФ («мошенничество в сфере страхования»), ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 159.5 УК РФ («покушение на мошенничество в сфере страхования»), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере»), ч. 6 ст. 290 УК РФ («получение взятки в виде денег должностным лицом через посредника за незаконные действия в пользу взяткодателя, совершённое в особо крупном размере»). В итоге Правобережный районный суд Липецка осенью 2018 года признал подсудимого виновным в покушении на мошенничество — он хотел получить из бюджета 2,1 млн рублей выплаты за травму, полученную на рабочем месте. По этой статье обвинения Чейкина приговорили к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 300 тысяч рублей. По самому же суровому обвинению — в получении взятки — Чейкина оправдала в мае 2021 года судья Правобережного районного суда Ирина Мешкова.
Ровно год спустя, в мае 2022-го, ее коллега из Правобережного суда Андрей Ключников по тем же материалам уголовного дела признал Геннадия Чейкина виновным, приговорив к девяти годам строгого режима с лишением звания полковника внутренней службы. Однако в СИЗО Геннадий Чейкин провел три с половиной месяца и в сентябре того же 2022 года после заседания апелляционной инстанции вновь обрел свободу: его уголовное дело направили на новое рассмотрение в Правобережный суд. Там Чейкина и сочли виновным, приговорив к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима, оставив за ним полковничьи погоны.
Этот вердикт не удовлетворил ни обвинение, которое сочло его слишком мягким, ни защиту, которая настаивала на невиновности осужденного. Обе стороны подали на приговор свои жалобы в областной суд.
В феврале этого года гособвинитель Наталья Шварц потребовала для осужденного куда более сурового наказания, чем суд первой инстанции. Она заявила, что Чейкин вины в инкриминированном ему коррупционном преступлении не признал, полученные им 1,5 миллиона взятки государству не вернул. Наталья Шварц заявила, к осужденному применили несоизмеримо мягкое наказание за его преступления, чем к его заместителю, деятельно раскаявшейся Орловой. Гособвинитель сказала, что Чейкин долгое время был главным лицом ФСИН по Липецкой области, что ранее его осудили за покушение на мошенничество, что его нужно лишить специального звания и приговорить к 9 годам лишения свободы, взяв под стражу прямо в зале суда.
Апелляционная инстанция оставила в силе приговор районного суда в части признания вины осужденного по ч.6 ст. 290 УК РФ - в получении взятки в особо крупном размере и назначенного наказания. Из приговора суда первой инстанции исключили штраф в 300 тысяч рублей как назначенного ошибочно. Геннадия Чейкина взяли под стражу в зале суда.
Но тремя годами в ИК строгого режима для экс-начальника УФСИН по Липецкой области дело не закончилось. Вчера апелляционная инстанция пересмотрела свое же определение, ужесточив наказание: Геннадия Чейкина лишили звания полковника внутренней службы, конфисковали у него 1,5 миллиона рублей и приговорили к 8 годам колонии строгого режима.
2
0
0
24
3
Комментарии (36)