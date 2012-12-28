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Общество
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вчера, 16:11
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Ирина Артемова: «То, чем сейчас занимаются в технопарке, я недовольна»
В Липецком горсовете опять критиковали Жанну Хайрединову.
— Название этой программы очень важное и серьезное, а состав мероприятий — популяризация бизнеса и содержание имущества. Нужно вводить в программу другие индикаторы, которые бы позволили видеть именно развитие экономического потенциала города. Нам нужно видеть состояние инвестиций, рост новых производств, динамику прироста собственных доходов муниципалитета. То, что мы услышали — это не оценка экономического потенциала Липецка! Поработайте над этим.
Мария Соловьева и в самом деле сосредоточилась больше на том, что делал ее департамент и подведомственное ему МБУ «Технопарк-Липецк» для популяризации труда у школьников и для профориентации молодежи. Несведущему человеку, который бы зашел сегодня на заседание депутатской комиссии по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства, показалось бы, что он слушает не экономиста, а какого-то чиновника от образования или представителя службы занятости. У депутатов также сложилось впечатление, что департамент экономического развития живет какой-то своей собственной жизнью, далекой от экономики.
— При чем тут фестиваль «Мусаткин двор», который вы провели? Как он повлиял на развитие предпринимательства? Какая польза бизнесу от всех ваших мероприятий? — спросил Соловьеву депутат Игорь Подзоров.
На помощь молодой коллеге пришла вице-мэр Ирина Артемова. Оно сообщила, что гастрофестиваль «Мусаткин двор» позволил рестораторам подать гостям блюда старой русской кухни, а значит, познакомить друг с другом потребителей и бизнес. В то же время она заметила, что число юрлиц в малом и среднем бизнесе в Липецке сократилось за последний год на 10%. Зато стало больше официально зарегистрированных самозанятых. Их сейчас в Липецке — 12 тысяч.
— Довольны ли вы работой МБУ «Технопарк-Липецк»? — спросила вице-мэра спикер горсовета Евгения Фрай.
Ирина Артемова ответила отрицательно. По ее словам, как только технопарк стал резидентом инновационного центра «Сколково», доведенные до его липецкой площадки показатели остаются невыполненными. «Мы ждем ответов от резидентов нашего технопарка на вопрос о том, какую они видят для себя пользу от него и от грантовых мер поддержки».
— Вот уже год руководство технопарка сместило фокус своей работы только на «Сколково». А тем временем бизнесу нужны новые кооперационные связи, он ищет свои возможности для импортозамещения, для серийного выпуска востребованной продукции. Но такой бизнес не может в силу разных причин зайти на крупные предприятия. Но в этом году технопарк не провел ни одной кооперационной встречи, никак не помог бизнесу, — это я как инвестомбудсмен городской администрации говорю. А до 2023 года такие кооперационные встречи в технопарке проводились. К нам приезжали с Тулы, Рязани, Воронежа, Орла, Москвы. Тем, чем сейчас занимаются в технопарке, я недовольна, — сказала Ирина Артемова.
И это — уже второй тревожный звоночек для Жанны Хайрединовой, возглавившей МБУ «Технопарк-Липецк» в мае прошлого года. Первый прозвучал 23 июля, когда депутаты горсовета жестко прошлись по руководству городской экономзоны в Казинке, куда ездили смотреть, как два резидента технопарка перерабатывают старые шины.
Там, на месте, окунувшись в деятельность МБУ, депутаты решили, что тут не обойтись без проверки Счетной палаты, когда Жанна Хайрединова заявила им о том, что в организацию необходимо вложить еще 30 млн рублей из городского бюджета. Для чего? Оказалось, для того, чтобы встречаться с бизнесом, обсуждать стратегии, меры государственной поддержки. «Водить хороводы и пить чай с печеньками», — съязвил кто-то из депутатов. А потом выяснилось, что часть уставной деятельности в МБУ передали на аутсорсинг сторонним организациям! При этом фонд оплаты труда технопарка на 17 сотрудников — 14,3 миллиона рублей!
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