Липецкая вечЁрка: гибель 11-летней девочки, окончание «масляного дела» и новые способы мошенничества

Сегодня, 16 августа, в отношении водителя грузовика, врезавшегося в иномарку, возбудили уголовное дело — в ДТП погибла 11-летняя девочка, стало известно, что бывший начальник УФСИН остался без погон, и участников судебных процессов предупредили о новом способе мошенничества.