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сегодня, 20:24
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Липецкая вечЁрка: гибель 11-летней девочки, окончание «масляного дела» и новые способы мошенничества

Сегодня, 16 августа, в отношении водителя грузовика, врезавшегося в иномарку, возбудили уголовное дело — в ДТП погибла 11-летняя девочка, стало известно, что бывший начальник УФСИН остался без погон, и участников судебных процессов предупредили о новом способе мошенничества.

Накаунне у села Воскресеновка Липецкого округа произошла страшная авария. Столкнулись грузовик «Скания» и легковой автомобиль «Шевроле» с семьей из Чаплыгинского района. В аварии погибла 11-летняя пассажирка «Шевроле», получили травмы 33-летний водитель легковушки, его 31-летняя жена и 9-летний сын. Всех выживших отвезли в больницу.

По предварительным данным, 38-летний водитиель грузовика выехал на встречную полосу. Сегодня в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».  Расследование дела взяла под контроль прокуратура.

«Вроде как дальнобойщик свернул из-за пешехода, чтобы его не задавить. Если так, то вопрос вообще ко всем пешеходам, какого. вы все любите переходить дорогу перед фурой? Это же танк! Останови его попробуй! Неужели нельзя было пропустить эту махину, и спокойно потом переходить дорогу? Просто идиоты», — такой комментарий к материалу о ДТП появился в соцсетях.

В полиции заявили, что расследование еще ведется и обстоятельства случившегося выясняются.

«Очень жалко девочку. Соболезнование родителям и скоейшего им выздоровления». — написала Лиза.

«Плохое место и гиблое.Неделю назад практически здесь же на моих глазах улетела пятнашка», — рассказал Алексей.

Всего же за минувшие сутки на дорогах области произошли три ДТП с участием большегрузов. В них три человека погибли, и трое пострадали.

«Идёт уборочная пора, водители зерновозов стремятся заработать (урвать) как можно больше, не считаясь с переработкой и усталостью. В такую пору уснуть за рулём — обычное дело. А скоро ещё и свёкла подойдёт», — заметил Садовод.

В суд передано уголовное дело  20-летнего ельчанина, который 25 февраля 2022 года на улице Катукова в Липецке сбил 20-летнюю девушку. Он отвез ее в ближайшую больницу, после чего скрылся. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

Бывшего начальника УФСИН по Липецкой области Геннадия Чейкина лишили звания полковника внутренней службы, и приговорили к восьми годам колонии строгого режима.

Приговор вынесен по т.н.  масляныму делу: начальник УФСИН получил 1,5 миллиона взятки от руководства усманского завода за заключение контракта на поставку подсолнечного масла в колонии региона.

Дело длилось с 2016 года. В том числе и потому, что стороны подавали апелляции на вынесенные решения суда. 

Участников судебных процессов предупредили о новых схемах мошенничества. Телефонные мошенники сообщают о повестках, якобы направленных через портал госуслуг и просят назвать код, который придёт на мобильный телефон.

Такого варианта рассылки повесток в судах нет. Еще раз напоминаем, никому и никогда не сообщайте коды, которые вам приходят в СМС.

В выходные будет тепло. По прогнозам синоптиков, завтра в Липецке до +28 градусов. И никаких дождей.

И обратите внимание, в субботу перекрываются несколько улиц, а общественный транспорт меняет маршруты. Причина — проведение фестиваля «Липецкий триатлон, 113. Зеленый остров». Изменения коснутся  дорог, которые находятся рядом с Центральным пляжем.
вечЁрка
ДТП
Геннадий Чейкин
мошенничество
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Комментарии (2)

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Электорат
49 минут назад
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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Липчанка
сегодня, 20:37
Почему тогда в сбербанке требуют код с телефона, при получении пенсии? Мошенники??? Написано в новости " никому и никогда". Значит исключений не должно быть.
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