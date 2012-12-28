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5763
сегодня, 13:18
68

Завтра в Липецке перекрывается несколько улиц: общественный транспорт меняет маршруты

17 августа в Липецке начнется фестиваль «Липецкий триатлон,113. Зеленый остров». Как сообщает мэрия с 05:00 до 14:00  частично перекрываются улицы города по следующему маршруту: 

– улица Маяковского – АЗС «Тебойл» – улица  Неделина – поворот у гипермаркета «Лента» – набережная реки Воронеж – улица 50 лет НЛМК – улица Механизаторов (разворот у остановки автобуса «Электрические сети») – улица 50 лет НЛМК – набережная реки Воронеж – поворот у гипермаркета «Лента» – улица Неделина – развлекательный комплекс «Марбелья» – улица Маяковского.

В время перекрытия автобусы маршрутов № 8, 17, 40, 308к, 317, 321, 332, 343 в прямом направлении будут двигаться по схеме «… Петровский мост – улица Первомайская – улица Фрунзе – улица Неделина – разворот в районе магазина «Янтарь» – улица Неделина – далее по маршрутам»; в обратном по схеме: «…улица Неделина (разворот в районе магазина «Янтарь») – улица Неделина – улица Фрунзе – улица Октябрьская – Петровский мост – далее по маршрутам»;

– автобусы маршрутов № 33, 33а, 325 в прямом направлении поедут по схеме «… Петровский мост – улица Первомайская – улица Фрунзе – площадь Театральная – далее по маршрутам»; в обратном по схеме: «… площадь Театральная – улица Фрунзе – улица Октябрьская – Петровский мост – далее по маршрутам»;

– автобусы маршрута № 359 в прямом и обратном направлениях поедут по схеме «… – площадь Театральная – улица Фрунзе – улица Неделина (разворот в районе магазина «Янтарь»)»;

– движение автобусов маршрута № 12 будет осуществляться по схеме «… – площадь Театральная – улица Советская – улица Неделина (разворот в районе магазина «Янтарь») – улица Неделина – далее по маршруту»;

– движение автобусов маршрута № 28 в прямом направлении будет осуществляться по схеме «поселок Сырский Рудник – … – проспект Победы – улица Неделина (разворот в районе магазина «Янтарь») – улица Неделина – улица Фрунзе – улица Октябрьская – Петровский мост – далее по маршруту», в обратном направлении при движении с НЛМК по схеме «… Петровский мост – улица Первомайская – улица Фрунзе – улица Неделина – разворот в районе магазина «Янтарь» – улица Неделина – проспект Победы - … - Сырский Рудник».

авария
ДТП
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Комментарии (68)

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Как гость
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Сначала новые
Готсь
3 минуты назад
Перекройте Театральную. Пусть любуется администрация своей деятельностью.
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Ольга
10 минут назад
Поговорили и хватит. Никто нас не слышит. Между собой пообщались. Людям помотали нервы. И всё прекрасно.
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Гость
11 минут назад
Схему бы вместо тысячи слов
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Вопрос
сегодня, 20:06
Вот объясните липчанам - зачем перекрывать дороги, если можно свободно бегать по кругу на острове. А это все из-за показухи. Чтобы все видели, как у нас администрация организовывает спортивные мероприятия. Лучше посмотрели бы, как под Петровским мостом снова течет труба теплотрассы. А впереди зима.
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Учи матчасть
сегодня, 20:22
Триатлон это три дисциплины.
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Вопрос
40 минут назад
Триатлон это три дисциплины. Объясните мне, пожалуйста, чем проезжая часть по улицам Маяковского, Неделина, 50 лет НЛМК, Механизаторов отличается от асфальтированной дорожки вокруг острова? Или может я чего-то не до понимаю?
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Ирина
сегодня, 19:57
Мало было ракетной опасности а наша администрация гулянки устраивает
Ответить
Да
сегодня, 19:43
Лучше бы людям в Курской области помогли
Ответить
Саша - Аппаратчик
сегодня, 19:53
Помоги. Нет проблем.
Ответить
Маша пулеметчик
сегодня, 20:30
Помоги. Нет проблем. Покажи пример
Ответить
Пенсионер
сегодня, 19:31
Олимпиада с трансгендерамии это не Олимпиада. Срамота!
Ответить
Болек
43 минуты назад
В Липецке трансгендеры спортивные, город перекрывают, покоя жителям не дают?
Ответить
Правда
сегодня, 19:43
Любителям европейских ценностей нравится.
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Старый фанат
сегодня, 19:26
Олимпиада прошла, а когда игры Дружбы будут?
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Эксперт
сегодня, 19:13
А как же Петровский рынок туда что теперь не добраться? Осуждаю"!
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Старый фанат
сегодня, 18:40
В мае 1942 года в блокадном Ленинграде состоялся матч между местными командами «Зенит» и «Динамо».. Матчи на Кубок возобновились в 1944 году. И никто не истерили.
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