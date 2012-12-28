Завтра в Липецке перекрывается несколько улиц: общественный транспорт меняет маршруты

17 августа в Липецке начнется фестиваль «Липецкий триатлон,113. Зеленый остров». Как сообщает мэрия с 05:00 до 14:00 частично перекрываются улицы города по следующему маршруту:– улица Маяковского – АЗС «Тебойл» – улица Неделина – поворот у гипермаркета «Лента» – набережная реки Воронеж – улица 50 лет НЛМК – улица Механизаторов (разворот у остановки автобуса «Электрические сети») – улица 50 лет НЛМК – набережная реки Воронеж – поворот у гипермаркета «Лента» – улица Неделина – развлекательный комплекс «Марбелья» – улица Маяковского.В время перекрытия автобусы маршрутов № 8, 17, 40, 308к, 317, 321, 332, 343 в прямом направлении будут двигаться по схеме «… Петровский мост – улица Первомайская – улица Фрунзе – улица Неделина – разворот в районе магазина «Янтарь» – улица Неделина – далее по маршрутам»; в обратном по схеме: «…улица Неделина (разворот в районе магазина «Янтарь») – улица Неделина – улица Фрунзе – улица Октябрьская – Петровский мост – далее по маршрутам»;– автобусы маршрутов № 33, 33а, 325 в прямом направлении поедут по схеме «… Петровский мост – улица Первомайская – улица Фрунзе – площадь Театральная – далее по маршрутам»; в обратном по схеме: «… площадь Театральная – улица Фрунзе – улица Октябрьская – Петровский мост – далее по маршрутам»;– автобусы маршрута № 359 в прямом и обратном направлениях поедут по схеме «… – площадь Театральная – улица Фрунзе – улица Неделина (разворот в районе магазина «Янтарь»)»;– движение автобусов маршрута № 12 будет осуществляться по схеме «… – площадь Театральная – улица Советская – улица Неделина (разворот в районе магазина «Янтарь») – улица Неделина – далее по маршруту»;– движение автобусов маршрута № 28 в прямом направлении будет осуществляться по схеме «поселок Сырский Рудник – … – проспект Победы – улица Неделина (разворот в районе магазина «Янтарь») – улица Неделина – улица Фрунзе – улица Октябрьская – Петровский мост – далее по маршруту», в обратном направлении при движении с НЛМК по схеме «… Петровский мост – улица Первомайская – улица Фрунзе – улица Неделина – разворот в районе магазина «Янтарь» – улица Неделина – проспект Победы - … - Сырский Рудник».