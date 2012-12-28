20-летний водитель без прав сбил девушку на переходе, отвез ее в больницу, а потом скрылся
Прокуратура взяла под контроль расследование дела о ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка
Сегодня в Липецке: горожане всё активнее меняют профессии, каждый четвёртый проклинает взятый в банке кредит
В отношении врезавшегося в «Шевроле» водителя грузовика «Скания» возбуждено уголовное дело
Липецкая вечЁрка: гибель 11-летней девочки, окончание «масляного дела» и новые способы мошенничества
Происшествия
822
сегодня, 15:39
Участников судебных процессов предупреждают о новом способе мошенничества
Телефонные мошенники сообщают о повестках, якобы направленных через портал госуслуг, и просят назвать код, который придёт на мобильный телефон.
«Попытки обмана участников судопроизводства зафиксированы в нескольких регионах страны. Гражданам рекомендуется ни при каких обстоятельствах не сообщать по телефону свои персональные данные либо присланные пароли для совершения каких-либо действий. Получение судебных извещений или копий судебных актов путем предоставления СМС-кода законом не предусмотрено. Информацию, связанную с рассмотрением дела, можно уточнить по телефону, указанному в судебном извещении», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.
0
1
2
0
0
Комментарии