Участников судебных процессов предупреждают о новом способе мошенничества

Телефонные мошенники сообщают о повестках, якобы направленных через портал госуслуг, и просят назвать код, который придёт на мобильный телефон.

Суды предупреждают о новой схеме мошенничества: участникам судебного процесса сообщают о повестках, якобы направленных через портал госуслуг, и просят назвать код, который придёт на мобильный телефон.«Попытки обмана участников судопроизводства зафиксированы в нескольких регионах страны. Гражданам рекомендуется ни при каких обстоятельствах не сообщать по телефону свои персональные данные либо присланные пароли для совершения каких-либо действий. Получение судебных извещений или копий судебных актов путем предоставления СМС-кода законом не предусмотрено. Информацию, связанную с рассмотрением дела, можно уточнить по телефону, указанному в судебном извещении», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.