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Происшествия
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вчера, 17:55
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11-летняя девочка погибла в столкновении грузовика и легковушки
Авария произошла сегодня в Липецком районе.
«По предварительной версии, 38-летний водитель «Скании» выехал на встречную полосу», — говорится в сообщении автоинспекции.
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