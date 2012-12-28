11-летняя девочка погибла в столкновении грузовика и легковушки

Авария произошла сегодня в Липецком районе.



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15 августа в селе Воскресеновка Липецкого района столкнулись грузовик «Скания» и легковой автомобиль «Шевроле». В аварии погибла 11-летняя пассажирка «Шевроле», получили травмы 33-летний водитель легковушки, его 27-летняя пассажирка и 9-летний мальчик. Все трое госпитализированы.«По предварительной версии, 38-летний водитель «Скании» выехал на встречную полосу», — говорится в сообщении автоинспекции.