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9064
вчера, 17:55
23

11-летняя девочка погибла в столкновении грузовика и легковушки

Авария произошла сегодня в Липецком районе.

15 августа в селе Воскресеновка Липецкого района столкнулись грузовик «Скания» и легковой автомобиль «Шевроле». В аварии погибла 11-летняя пассажирка «Шевроле», получили травмы 33-летний водитель легковушки, его 27-летняя пассажирка и 9-летний мальчик. Все трое госпитализированы.


«По предварительной версии, 38-летний водитель «Скании» выехал на встречную полосу», — говорится в сообщении автоинспекции.

авария
ДТП
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Комментарии (23)

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Сначала новые
нквд
4 минуты назад
Нужны заоблачные штрафы за нарушение ПДД . чтобы думали
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Липсанка
вчера, 23:44
Видела эту страшную аварию, просто жуть….
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Беспредельщики
вчера, 22:46
Грустно ,ездят по всем дорогам и следовательно все дороги опасны !
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48
вчера, 21:43
Жалко ребёнка
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Ёпрст
вчера, 21:43
Иногородние там ваще безпридел устраивают
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Грусно
вчера, 21:28
Живу рядом и за то время это 21 человек на этом участке опасная дорога нообгоны разрешили. Многих и сплошная не останавливает особенно опаздуны.
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Яма и дороги
вчера, 22:13
Она опасная от сокола до Чаплыгина
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не-а чё
сегодня, 05:51
Она опасная от сокола до Чаплыгина Опасна,когда некоторые понторезы, обгоняют через сплошную,чтоб потом,через 200 метров повернуть с дороги....
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Грусно
вчера, 22:28
Она опасная от сокола до Чаплыгина Тут участками. Но конкретно на это месте. Плюс минус десять метров в 13 году четверо легли.
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Ольга
вчера, 21:24
Царствие Небесное новопреставленной Рабе божьей! Очень жаль девочку-ангелочка. Пожить еще совсем не успела. Сколько же людей гибнет на дорогах. Это дорожная война с жертвами. Однозначно надо наказать водителя грузовика и чтобы он не отделался легким испугом, а как положенно отсидел лет 25 за малышку.
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Ли
вчера, 20:45
Там очень опасное место,верните сплошную.Зимой улетела с ребёнком из-за" бычка".Как надоела халатность,беспечность и просчеты везде и во всем
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Яма и дороги
вчера, 22:11
Со сплошной там больше аварий было.
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Енот
вчера, 20:26
Есть такой фильм с П. Суэйзи- "Черный пес". Когда пытаешься за рулем грузовика заработать еще немножечко, то из тьмы приходит черный пес и забирает все...
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Добрый
вчера, 20:22
Царствие небесное девочка
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